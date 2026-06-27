Mỹ và Iran nối lại đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sỹ cuối tuần này

Theo truyền hình tiếng A rập Al Arabiya, các đội đàm phán kỹ thuật của Mỹ và Iran, sẽ đối thoại trở lại trong hai ngày 28-29/6 này, sớm hơn khoảng 2 ngày so với dự kiến trước đó. Địa điểm đàm phán tiếp tục là khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sỹ, nơi diễn ra vòng thương lượng cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran cuối tuần trước. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận.

Trước đó, hồi giữa tuần, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran có thể được nối lại vào thứ 3 tuần tới, tức ngày 30/6, nhưng chưa rõ địa điểm tổ chức.

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21/6 trước cuộc đàm phán với Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran trong gần 3 tháng qua. Cuối tuần trước, dưới sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar, Mỹ và Iran đã chức vòng đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được bản ghi Ismamabad về kết thúc chiến tranh hôm 14/6. Vòng đàm phán được tổ chức tại Burgenstock, Thụy Sỹ, có sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Theo giới phân tích khu vực, trong bối cảnh tình hình thực địa đang căng thẳng trở lại, việc hai bên nhất trí nối lại đàm phán kỹ thuật là tín hiệu có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, lộ trình đàm phán 60 ngày mà hai bên đã thống nhất để đi đến thỏa thuận cuối cùng, được cho là rất thách thức, xét trong bối cảnh hai bên còn bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề, trải rộng từ eo biển Hormuz, việc dỡ trừng phạt, cho đến chương trình hạt nhân và lượng urani đã làm giàu cấp độ cao của Iran…