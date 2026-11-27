Iraq đóng hai cửa khẩu quan trọng giáp Iran và Syria

Hai cửa khẩu biên giới trên bộ bị chính quyền trung ương Iraq đóng lại hôm qua là Al-Waleed kết nối với Syria và Bashta kết nối với Iran. Trước đó, cả 2 cửa khẩu này đều thuộc quyền kiểm soát và điều hành của chính quyền tự trị người Kurd (KRG). Thời điểm mở lại các cửa khẩu, chưa được công bố.

Thủ tướng Ali Al Zaidi. (Ảnh: Reuters)

Động thái đóng lại 2 cửa khẩu quốc tế tại khu vực người Kurd, được chính quyền trung ương Iraq tiến hành một ngày sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết cho phép quân đội chính phủ triển khai lực lượng tới toàn bộ các tuyến biên giới quốc tế của đất nước, bao gồm các đường biên giới thuộc khu vực bán tự trị của người Kurd.

Trước đó, hôm 24/11, Thủ tướng Ali Al Zaidi cũng đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Iraq giành lại quyền kiểm soát tất các lối mở trên biên giới đang do chính quyền người Kurd điều hành.

Bước đi nằm trong chiến lược tham vọng của chính quyền trung ương Iraq về mở rộng quyền kiểm soát đối với các tài sản chiến lược trên toàn lãnh thổ, bao gồm tất cả các mỏ dầu đang bị các nhóm vũ trang người Kurd kiểm soát và khai thác.