IS bắt cóc hàng loạt phụ nữ và trẻ em Syria

Một nhóm chỉ huy cuộc chiến tại Syria cho biết những phần tử IS đã bắt cóc 36 phụ nữ và trẻ em trong các cuộc tấn công liên tiếp ở đông nam tỉnh Sweida tuần trước. Đài quan sát Nhân quyền Syria đặt tại London ngày 30/7 nhận định, có 20 phụ nữ và 16 trẻ em làng Al-Shobki tại Sweida đã bị bắt giữ trong các cuộc tấn công ngày 25/7.

Cảnh tượng tan hoang ở tỉnh Sweida, nam Syria sau vụ tấn công ngày 25/7. Ảnh: Reuters.

Một cuộc phục kích được cho là do phiến quân IS thực hiện đã khiến ít nhất 221 người thiêt mạng. Theo các bài báo trên truyền thông, IS đã gửi ảnh của các phụ nữ bị bắt cóc, phần lớn là người Druze ở Sweida tới gia đình họ qua WhatsApp.

Sweida là tỉnh chủ yếu do chính phủ kiểm soát với dân số phần lớn là tộc người Druze của Syria. Nơi đây không bị rơi vào vòng xoáy xung đột như các địa phương khác của Syria nhưng ngày 25/7, một loạt các cuộc ném bom liều chết và xả súng do IS thực hiện đã phá tan sự yên bình ở thủ phủ tỉnh Sweida và các ngôi làng gần đó.

Hãng tin địa phương Sweida24 cho biết thi thể của 2 người phụ nữ đã được phát hiện ở làng Shabki - tâm điểm của cuộc tấn công ngày 25/7. Một người bị bắn vào đầu và người kia là một phụ nữ lớn tuổi dường như đã chết vì kiệt sức. 4 phụ nữ khác được tìm thấy vẫn còn sống và đang trốn ở một hang động.

Người đứng đầu Đài quan sát Syria Rami Abdel Rahman cho biết còn lại 14 người phụ nữ và 16 trẻ em tại căn cứ của IS. 17 người đàn ông khác không rõ tung tích và cũng không rõ liệu họ có bị bắt cóc hay không.

IS chưa chính thức nhận trách nhiệm vụ bắt cóc và chưa đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết gì trên các kênh tuyên truyền của tổ chức khủng bố này. Hãng tin Sweida24 và các hãng tin khác đã đăng tải một video cho thấy một trong các con tin bị ép thay mặt IS đưa ra yêu cầu với chính phủ Syria. Người phụ nữ trong đoạn video nói rằng cô sẽ được tự do nếu chính phủ dừng các cuộc tấn công phiến quân và thả những kẻ bị tạm giữ do tình nghi liên quan đến IS. Cô cũng cho biết mình bị dọa giết nếu chính phủ tiếp tục việc tấn công này.

Tính xác thực của video hiện vẫn chưa thể xác minh nhưng một vài người dân vùng Sweida khẳng định người phụ nữ xuất hiện trong video nằm trong số những người đang mất tích sau các cuộc tấn công tại đây.

Những con tin chủ yếu là thành viên của hai gia đình lớn tại Al – Shobki”, phóng viên Nour Radwan - người đứng đầu Sweida24 khẳng định. Ngôi làng nằm ở rìa phía đông Sweida này là nơi phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong cuộc tấn công ngày 25/7. Chỉ tính riêng tại làng Al - Shobki đã có hơn 60 dân thường thiệt mạng.

"Hầu hết người dân ở đây là nông dân và không có gì nhiều ngoài vài khẩu súng săn bắn thay vì vũ khí chiến đấu. Vì thế, so với những làng khác, dân làng Al - Shobki có hầu như rất ít khả năng chống cự", Nour Radwan chia sẻ với hãng tin AP./.

