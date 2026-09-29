English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE

Thứ Ba, 06:02, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm không được thông báo trước, đến quốc gia vùng Vịnh.

Ngày 28/9, Hãng thông tấn WAM của UAE cho biết Tổng thống nước này Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã tiếp đón và trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27/9. Hai bên thảo luận các mối quan hệ song phương cùng biện pháp tăng cường và phát triển các mối quan hệ này. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

thu tuong israel bi mat tham uae hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Trước đó, đài KAN của Israel hôm Chủ nhật đưa tin ông Netanyahu đã di chuyển trên một chiếc máy bay tư nhân thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel. Phương tiện này thường được sử dụng cho các quan chức cấp cao Israel trong các chuyến công du nước ngoài. Đài KAN khẳng định Văn phòng Thủ tướng Israel đã không thông báo về chuyến thăm.

Israel và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020, theo sáng kiến Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia A rập. Trong xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, Israel được cho là đã chuyển đến UAE một số khí tài cùng binh sỹ, để đánh chặn các tên lửa và UAV của Iran.

Liên quan cuộc tấn công của Phong trào Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, tờ New York Times của Mỹ hôm thứ 6 vừa qua đưa tin: Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhận được cảnh báo đáng tin cậy từ Tổng thống UAE Al Nahyan, về cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã không chuyển cảnh báo này đến cho các lãnh đạo an ninh của Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza
Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá
Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza
Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (18/9) trên khắp Gaza, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (18/9) trên khắp Gaza, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây
Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược
Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ