Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE

Ngày 28/9, Hãng thông tấn WAM của UAE cho biết Tổng thống nước này Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã tiếp đón và trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27/9. Hai bên thảo luận các mối quan hệ song phương cùng biện pháp tăng cường và phát triển các mối quan hệ này. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Trước đó, đài KAN của Israel hôm Chủ nhật đưa tin ông Netanyahu đã di chuyển trên một chiếc máy bay tư nhân thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel. Phương tiện này thường được sử dụng cho các quan chức cấp cao Israel trong các chuyến công du nước ngoài. Đài KAN khẳng định Văn phòng Thủ tướng Israel đã không thông báo về chuyến thăm.

Israel và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020, theo sáng kiến Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia A rập. Trong xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, Israel được cho là đã chuyển đến UAE một số khí tài cùng binh sỹ, để đánh chặn các tên lửa và UAV của Iran.

Liên quan cuộc tấn công của Phong trào Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, tờ New York Times của Mỹ hôm thứ 6 vừa qua đưa tin: Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhận được cảnh báo đáng tin cậy từ Tổng thống UAE Al Nahyan, về cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã không chuyển cảnh báo này đến cho các lãnh đạo an ninh của Israel.