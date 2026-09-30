Israel nhắm mục tiêu vào quân đội Lebanon

Theo tuyên bố của quân đội Lebanon, Israel đã nhắm mục tiêu vào một xe quân đội tại khu vực Nabatieh Al-Fawqa thuộc miền Nam Lebanon, khiến 1 binh sĩ bị thương nặng, cùng với 3 dân thường bị thương. Nabatieh Al-Fawqa đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Israel trong những tuần gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Một cuộc không kích của Israel vào Lebanon trước đây. Ảnh: AP.

Hồi tháng 6, Israel và Lebanon đã ký kết một thỏa thuận khung dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó bao gồm việc giải giáp Hezbollah, lực lượng Israel rút ​​quân dần khỏi miền Nam Lebanon và triển khai quân đội Lebanon đến khu vực này, bắt đầu từ các khu vực thử nghiệm được gọi là “vùng thí điểm”.

Bạo lực đã giảm kể từ khi thỏa thuận khung được ký kết. Quân đội Lebanon cũng đã triển khai tại 2 trong số các “vùng thí điểm” vào tháng 7, nhưng việc thực thi thỏa thuận đã bị đình trệ kể từ đó.

Hezbollah tiếp tục từ chối hạ vũ khí, trong khi Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon và chiếm đóng lãnh thổ ở miền Nam nước này.

Trong cuộc gặp hôm nay với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã thúc đẩy việc thực hiện sâu rộng hơn thỏa thuận khung này.