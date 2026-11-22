Thông báo chính thức do đảng trung dung Yashar của ông Gadi Eisenkot công bố tối qua cho biết cuộc đối thoại với đảng Likud của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu, diễn ra hôm nay. Thông báo khẳng định bước đi này thể hiện cam kết chân thành trong việc thiết lập một Chính phủ với sự tham gia rộng rãi nhất có thể.

Ông Eisenkot được Tổng thống Israel Asaac Herzog chỉ định thành lập Chính phủ mới hôm 8/11. Thời hạn công bố thành phần nội các mới của ông Eisenkot, là trong đầu tháng sau.

Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, ứng viên được chỉ định thành lập Chính phủ mới tại Israel. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nội bộ phe đối lập vẫn chưa thống nhất được định hướng xây dựng bộ máy cầm quyền mới, đó là liên minh với phe nào trong số các khối có ghế trong Quốc hội mới là các đảng của người Arab, các đảng Do thái cực hữu chính thống, hay khối của Thủ tướng tạm quyền Netanyahu.

Về khả năng liên minh với đảng Likud, ông Naftali Bennett, Thủ lĩnh đảng Cùng nhau (B’Yachad) và là nhân vật quan trọng trong phe đối lập, đã thể hiện quan điểm phản đối rất rõ ràng. Ông Bennett hôm qua tuyên bố ủng hộ thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc do Thủ lĩnh Eisenkot lãnh đạo, song phản đối sự tham của Thủ tướng Netanyahu hay phe cánh hữu.

Theo truyền thông Israel, đảng Likud tối qua cũng đã đưa ra phản ứng với đề xuất của đảng Yashar. Đảng Likud nêu rõ để có thể thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc với khối của ông Eisenkot, phe đối lập cần chấm dứt các hành động khiêu khích và công kích cá nhân, đồng thời từ bỏ việc tẩy chay chính trị nhằm vào Thủ tướng Netanyahu cũng như Chính phủ hiện hành.