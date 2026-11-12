Lãnh đạo đối lập Israel ngăn Thủ tướng Netanyahu tấn công Iran

Lời kêu gọi được ông Gadi Eisenkot - thủ lĩnh đối lập và là người được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel, đưa ra trong một bức thư gửi đến Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu. Trong thư, ông Eisenkot chỉ rõ Thủ tướng Netanyahu cần kiềm chế và thận trọng trong việc đưa ra các quyết định an ninh.

Thủ lĩnh đối lập Israel cảnh báo việc sử dụng các lực lượng an ninh trong bối cảnh không có đe dọa trực tiếp và tức thì nhằm vào Israel, có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nền dân chủ và người dân nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Gadi Eisenkot. Nguồn: Reuters

Theo truyền thông Israel và khu vực, dù ông Eisenkot không trực tiếp nhắc đến Iran trong bức thư, song lời cảnh báo trên chủ yếu nhằm ngăn chặn khả năng Thủ tướng Netanyahu trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể ra lệnh phát động chiến dịch tấn công mới chống Iran để phục vụ các tính toán chính trị cá nhân.

Thời gian qua, báo chí khu vực và quốc tế nhiều lần đưa tin về việc Thủ tướng Netanyahu đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump mở lại cuộc chiến với Iran. Tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cuối tuần trước cũng khẳng định Iran chưa từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân và mục tiêu chiến sự của Tel Aviv với Tehran, vẫn chưa hoàn thành.

Israel đã cùng Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên chưa được ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Iran đã hoặc đang triển khai chế tạo vũ khí hạt nhân.