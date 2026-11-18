Nghị sĩ Matan Kahana, người của đảng Yashar thuộc phe đối lập, nhận được biểu quyết ủng hộ của 66 trong tổng số 120 nghị sĩ Quốc hội Israel. Đối thủ của ông Matan Kahana là nghị sĩ Ofir Katz, thành viên của đảng cánh hữu Likud, chỉ nhận được 52 biểu quyết ủng hộ. Với kết quả này, ông Kahana trở thành Chủ tịch Quốc hội mới của Israel, thay thế ông Amir Ohana, cũng là một thành viên của đảng Likud.

Nghị sĩ Israel Matan Kahana thuộc đảng Yashar chụp ảnh trước cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về việc đề cử ông làm chủ tịch Knesset khóa 26 tại Jerusalem. Ảnh: Reuter

Theo báo chí Israel, việc giành ghế Chủ tịch Quốc hội, giúp phe đối lập của Thủ tướng được chỉ định Gadi Eisenkot, có được lợi thế lớn trong việc kiểm soát chương trình nghị sự tại Nghị viện Israel, trước phe cánh hữu của Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu.

Trước đó, hôm 8/11, Chủ tịch đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot đã được Tổng thống Isaac Herzog chỉ định thành lập Chính phủ mới.

Trong cuộc bầu cử ngày 27/10, đảng Yashar của ông Eisenkot chỉ giành được 21 ghế, đứng thứ 2, sau vị trí thứ nhất thuộc đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu với 27 ghế. Tính theo liên minh tranh cử, phe đối lập của ông Eisenkot cũng chỉ nhận được 48 ghế, trong khi phe cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu có được tới 53 ghế.

Tuy nhiên, trong có quá trình tham vấn thành lập Chính phủ mới do Tổng thống Isaac Herzog tiến hành, phe đối lập nhận được ủng hộ của 2 liên minh tranh cử người Arab với tổng cộng 19 ghế, tạo lợi thế lớn cho ông Eisenkot trong cuộc đua trở thành Thủ tướng mới tại Israel.