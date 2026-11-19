Truyền thông Israel cho biết, ngày 18/11, Chủ tịch đảng Yashar, Thủ lĩnh phe đối lập và là ứng viên được chỉ định thành lập Chính phủ mới tại Israel, ông Gadi Eisenkot, đã có cuộc thảo luận với các lãnh đạo phe đối lập gồm Chủ tịch đảng Dân chủ Yair Golan, Chủ tịch đảng Cùng nhau (B’Yachad) Naftali Bennett và Chủ tịch Đảng Israel - Ngôi nhà của chúng ta (Yisrael Beiteinu), ông Avigdor Lieberman.

Sau cuộc họp, các bên ra tuyên bố chung nêu rõ nhất trí dành ưu tiên cao nhất cho việc thành lập một Chính phủ khẩn cấp quốc gia do ông Gadi Eisenkot lãnh đạo và thay thế Thủ tướng tạm quyền Benjamin Netanyahu càng sớm càng tốt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Ông Eisenkot được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới hôm 8/11, đúng 10 ngày sau cuộc bầu cử lập pháp lần thứ 26 tại Israel với kết quả bất phân thắng bại giữa phe cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu và phe đối lập của ông Eisenkot. Cụ thể, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10, không bên nào giành được quá bán trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội Israel, để giành quyền thành lập Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình tham vấn, 2 liên minh tranh cử của người Arab, đã tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Eisenkot, giúp phe đối lập có ưu thế hơn trong cuộc đua kiểm soát Chính phủ.

Trước đó, đêm 17/11, phe đối lập đã có được chiến thắng quan trọng trước phe cánh hữu trong cuộc đua giành quyền kiểm soát chương trình nghị sự tại Quốc hội, khi ứng viên của đảng Yashar là nghị sỹ Matan Kahana, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Israel, thay thế ông Amir Ohana, thành viên của đảng cánh hữu Likud.

Về động thái của phe cánh hữu, truyền thông Israel cho biết Thủ tướng tạm quyền Netanyahu đã kêu gọi thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của cả phe đối lập và phe cánh hữu. Nếu Chính phủ mới của Israel được thành lập theo hướng này, ông Netanyahu và ông Eisenkot, sẽ luân phiên nhau làm Thủ tướng. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định phe đối lập và các đảng Arab, đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng này.