Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon

Máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực núi Ali Al-Taher ở ngoại ô Nabatieh Al-Fawqa thuộc miền Nam Lebanon. Ngọn núi này đã bị Israel hôm 10/9 sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ, nhằm phá hủy đường hầm của Hezbollah tại sườn núi, gây ra vụ nổ làm rung chuyển khu vực.

Ảnh minh họa: Reuters.

Các cuộc không kích và pháo kích của Israel cũng nhằm vào các khu vực khác tại miền Nam Lebanon, như Kfar Tebnit và Zawtar Al-Sharqiyah. Trong đó, khu vực Kfar Tebnit bị tấn công nhiều lần. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán 8 giữa Israel và Lebanon, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Lebanon và Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng này nhưng đã bị tạm hoãn sang tháng 10 tới.