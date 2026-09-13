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Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon

Chủ Nhật, 21:29, 13/09/2026
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VOV.VN - Israel hôm nay (13/9) tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Trong khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon bị hoãn lại cho đến tháng tới.

 

Máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực núi Ali Al-Taher ở ngoại ô Nabatieh Al-Fawqa thuộc miền Nam Lebanon. Ngọn núi này đã bị Israel hôm 10/9 sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ, nhằm phá hủy đường hầm của Hezbollah tại sườn núi, gây ra vụ nổ làm rung chuyển khu vực.

israel phat dong cac cuoc tan cong moi vao mien nam lebanon hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters.

Các cuộc không kích và pháo kích của Israel cũng nhằm vào các khu vực khác tại miền Nam Lebanon, như Kfar Tebnit và Zawtar Al-Sharqiyah. Trong đó, khu vực Kfar Tebnit bị tấn công nhiều lần. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán 8 giữa Israel và Lebanon, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Lebanon và Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng này nhưng đã bị tạm hoãn sang tháng 10 tới.

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Israel và Lebanon hoãn vòng đàm phán thứ 8

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Lebanon, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Lebanon và Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng này, nhưng đã tạm hoãn sang tháng tới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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