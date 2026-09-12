English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel và Lebanon hoãn vòng đàm phán thứ 8

Thứ Bảy, 19:30, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Lebanon, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Lebanon và Mỹ, dự kiến diễn ra trong tháng này, nhưng đã tạm hoãn sang tháng tới.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12/9 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Italia, nhưng đã bị hoãn đến tháng 10/2026.

israel va lebanon hoan vong dam phan thu 8 hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay cũng khẳng định, hiện không có cuộc đàm phán mới nào với Israel, trong khi Israel chuẩn bị cho cuộc bầu cử và Hezbollah tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí.

Tuyên bố của ông Joseph Aoun đưa ra trong chuyến thăm đến khu vực Nabatieh ở miền Nam Lebanon. Chuyến thăm diễn ra khi Israel gia tăng các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng tại khu vực.

Theo một quan chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon làm suy yếu nỗ lực giải giáp Hezbollah của nước này. Trong khi Israel cho rằng, lực lượng vũ trang Lebanon vẫn chưa đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này.

Vào tháng 6/2026, Israel, Lebanon và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung, cam kết Lebanon sẽ khôi phục chủ quyền đối với lãnh thổ của mình thông qua việc giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, còn Israel thực hiện việc rút quân từng bước, bắt đầu từ các khu vực thử nghiệm được gọi là “vùng thí điểm”.

reuters.jpg

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn tại Gaza và Lebanon, bất chất thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được vào tháng 10/2025, cũng như một thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Lebanon và Mỹ đạt được vào tháng 6/2026.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh - Israel: Từ trừng phạt đến đối đầu ngoại giao
Anh - Israel: Từ trừng phạt đến đối đầu ngoại giao

VOV.VN - Ngày 8/9, Anh đã siết các biện pháp trừng phạt nhằm vào hàng hóa từ những khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Israel lập tức đáp trả bằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, đồng thời hạn chế một số hoạt động và sự hiện diện của Anh liên quan tới Dải Gaza và Chính quyền Palestine.

Anh - Israel: Từ trừng phạt đến đối đầu ngoại giao

Anh - Israel: Từ trừng phạt đến đối đầu ngoại giao

VOV.VN - Ngày 8/9, Anh đã siết các biện pháp trừng phạt nhằm vào hàng hóa từ những khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Israel lập tức đáp trả bằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, đồng thời hạn chế một số hoạt động và sự hiện diện của Anh liên quan tới Dải Gaza và Chính quyền Palestine.

New Zealand lên án hành động leo thang của Israel tại Bờ Tây
New Zealand lên án hành động leo thang của Israel tại Bờ Tây

VOV.VN - Trước tình hình bạo lực leo thang ở Bờ Tây, hôm 9/9, Ngoại trưởng New Zealand ra tuyên bố lên án hành động của Israel và kêu gọi nước này ngừng các hoạt động mở rộng khu định cư và hành động bạo lực với người dân ở khu Bờ Tây.

New Zealand lên án hành động leo thang của Israel tại Bờ Tây

New Zealand lên án hành động leo thang của Israel tại Bờ Tây

VOV.VN - Trước tình hình bạo lực leo thang ở Bờ Tây, hôm 9/9, Ngoại trưởng New Zealand ra tuyên bố lên án hành động của Israel và kêu gọi nước này ngừng các hoạt động mở rộng khu định cư và hành động bạo lực với người dân ở khu Bờ Tây.

Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây
Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây

VOV.VN - Israel hôm nay (8/9) tiếp tục cưỡng bức di dời cư dân khỏi nhà cửa của họ, trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên khắp khu Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây

Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây

VOV.VN - Israel hôm nay (8/9) tiếp tục cưỡng bức di dời cư dân khỏi nhà cửa của họ, trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên khắp khu Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ