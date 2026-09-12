Israel và Lebanon hoãn vòng đàm phán thứ 8

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12/9 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Italia, nhưng đã bị hoãn đến tháng 10/2026.

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Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay cũng khẳng định, hiện không có cuộc đàm phán mới nào với Israel, trong khi Israel chuẩn bị cho cuộc bầu cử và Hezbollah tuyên bố sẽ không giải giáp vũ khí.

Tuyên bố của ông Joseph Aoun đưa ra trong chuyến thăm đến khu vực Nabatieh ở miền Nam Lebanon. Chuyến thăm diễn ra khi Israel gia tăng các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng tại khu vực.

Theo một quan chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon làm suy yếu nỗ lực giải giáp Hezbollah của nước này. Trong khi Israel cho rằng, lực lượng vũ trang Lebanon vẫn chưa đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này.

Vào tháng 6/2026, Israel, Lebanon và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung, cam kết Lebanon sẽ khôi phục chủ quyền đối với lãnh thổ của mình thông qua việc giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, còn Israel thực hiện việc rút quân từng bước, bắt đầu từ các khu vực thử nghiệm được gọi là “vùng thí điểm”.