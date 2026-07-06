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Israel tuyên bố hành động quyết đoán chống lại Hezbollah

Thứ Hai, 06:52, 06/07/2026
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VOV.VN - Chỉ huy quân đội Israel ngày 5/7 đã đến thăm các lực lượng đóng quân tại lâu đài Beaufort ở miền Nam Lebanon, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đã khẳng định với các binh sĩ trong chuyến thăm, quân đội sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Lebanon và sẵn sàng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Một thỏa thuận giữa Lebanon và Israel đã được ký kết với sự trung gian của Mỹ vào cuối tháng 6/2026, nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Đề cập đến thỏa thuận này, ông Eyal Zamir cho biết, hoạt động của quân đội Israel tại Beaufort và trên khắp miền Nam Lebanon, được thực hiện theo khuôn khổ thỏa thuận, nhấn mạnh lực lượng vũ trang Lebanon có nghĩa vụ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận và hành động để quét sạch các tay súng và cơ sở hạ tầng Hezbollah khỏi khu vực.

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Khói bốc lên tại một khu vực ở miền nam Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel vào ngày 19/6. Ảnh: REUTERS

Israel  đã chiếm được lâu đài Beaufort - nằm tại một cao điểm chiến lược ở miền Nam Lebanon vào đầu tháng 6/2026. Israel từng chiếm giữ lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn 1982 - 2000.

Mặc dù các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, cũng như quy mô các cuộc tấn công của Israel đã giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Lebanon.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) hôm 4/7 đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại các khu vực Majdal Zoun và Mansouri ở miền Nam Lebanon. Trong khi quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một phần tử vũ trang tại khu vực Majdal Zoun.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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