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Thủ tướng Israel thừa nhận bất đồng với Tổng thống Mỹ

Thứ Ba, 05:49, 07/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (6/7) xác nhận, giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tồn tại một số bất đồng. Người đứng đầu Chính phủ Israel đồng thời cho biết, chưa thể ấn định thời điểm tiến hành chuyến thăm mới tới Washington để gặp lại Tổng thống Mỹ.


Tuyên bố xác nhận bất đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News. Ông Netanyahu cho biết, dù có thể có những khác biệt quan điểm, song ông và Tổng thống Trump thường xuyên thảo luận chúng một cách cởi mở.

Thủ tướng Netanyahu được cho là không hài lòng với việc Tổng thống Trump thúc đẩy đàm phán và tiến tới thỏa thuận hòa bình với Iran, dù chưa từng công khai thể hiện điều này.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Liên quan kế hoạch tới thăm Mỹ để gặp lại Tổng thống Trump, Thủ tướng Netanyahu cho biết lịch trình chuyến thăm vẫn chưa được xác định. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 4/7 thông báo trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump, đã nhất trí sẽ sớm tiến hành cuộc gặp tại Washington, đồng nghĩa người đứng đầu Chính phủ Israel sắp sửa thăm Mỹ.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm Washington thứ 2 của ông Netanyahu trong năm 2026 và là chuyến thăm đầu tiên sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là nguyên thủ nước ngoài có nhiều chuyến thăm Mỹ nhất, kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà trắng đầu năm 2025. Trong năm qua, ông Netanyahu đã có 5 chuyến thăm Mỹ, phản ánh mối quan hệ đặc biệt gần gũi giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu.

Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Iran bùng phát đầu năm nay, Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Israel về cách thức điều hành cuộc chiến, đặc biệt là tại mặt trận Lebanon, gây bất lợi cho các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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