Israel tuyên bố nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Gaza không có ý nghĩa

Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh người dân trên dải Gaza đang đối mặt với thảm kịch nhân đạo ngày càng trầm trọng do thiếu nguồn cung lương thực, nước uống và hệ thống y tế đang bên bờ vực sụp đổ.

Nghị quyết số 2712 kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp dải Gaza “trong đủ số ngày” để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ và không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việc ngừng bắn cũng là để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích vào Gaza. Ảnh: Reuters

Đại sứ Malta tại Liên Hợp Quốc, bà Vanessa Frazier nhấn mạnh: “Dự thảo nghị quyết mà chúng ta thông qua ngày hôm nay mang lại hy vọng trong thời điểm đen tối này. Nó nhằm mục đích đảm bảo quãng thời gian nghỉ sau cơn ác mộng hiện tại ở Gaza, mang lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân. Nó đặc biệt tập trung vào hoàn cảnh của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh, của những người bị bắt giữ làm con tin. Trong tuần qua, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tham vấn rộng rãi với các thành viên trong Hội đồng, các bên quan tâm, các quốc gia trong khu vực và các tổ chức nhân đạo. Chúng tôi làm điều này với nỗ lực đạt được một văn bản cân bằng và có hiệu quả”.

Một số đồng minh của Israel trong đó có Mỹ tiếp tục thúc giục Hội đồng Bảo an lên án hành động của Hamas. Mỹ đến nay vẫn giữ vững lập trường cho rằng Israel không nên không kích các bệnh viện tại Gaza. Dù vậy, quân đội Israel khẳng định đang thực hiện "chiến dịch chính xác và có mục tiêu" chống lại Hamas tại khu vực cụ thể trong Bệnh viện Al-Shifa.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan nhấn mạnh Israel đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở Gaza và rằng nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an thông qua sẽ “không có ý nghĩa” và “không liên quan đến thực tế”.

Theo Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel Lior, Israel mong đợi Hội đồng Bảo an lên án Hamas một cách dứt khoát. Không có chỗ cho các thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài nếu 239 con tin vẫn còn nằm trong tay những kẻ khủng bố Hamas.

Về phía Palestine, quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Monsour cho rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã không đề cập các vấn đề chính bao gồm cái chết của dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo, các cuộc tấn công bừa bãi hay việc hàng nghìn người Palestine bị giam giữ.

Trong bối cảnh Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine vừa đưa ra cảnh báo rằng “không nơi nào ở Gaza được coi là an toàn”, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cũng lưu ý rằng:

“Hôm qua, tôi đã lần thứ hai gặp gia đình các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Tôi đã nghe và cảm nhận được nỗi đau của họ. WHO tiếp tục kêu gọi đảm bảo thả tự do và an toàn cho các con tin. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của họ, cũng như của người dân Gaza nói chung, nơi mà mỗi lúc tình hình lại trở nên bấp bênh hơn”.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cảnh báo, tình hình lương thực ở khu vực phía Bắc dải Gaza đang xấu đi nhanh chóng khi các đối tác không thể hỗ trợ trong gần 10 ngày qua. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths hôm qua 15/11 kêu gọi chính quyền Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom như một phần trong kế hoạch 10 điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.