Ít nhất 6 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, các cuộc tấn công đêm qua (21/5) của Israel, tại một cơ sở y tế ở Thành phố Tyre thuộc miền Nam Lebanon, đã khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Quân đội Israel hôm nay (22/5) cũng tuyên bố tiêu diệt 2 đối tượng khả nghi có vũ trang, trong một cuộc không kích gần khu vực biên giới Israel - Lebanon.

Israel không kích vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon. Ảnh: AP

Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 16/4, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy cơ sở hạ tầng và ban hành hàng loạt lệnh sơ tán ở miền Nam Lebanon, tuyên bố nhằm mục tiêu vào Hezbollah - lực lượng cũng liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel.

Tuần trước, lệnh ngừng bắn đã được gia hạn thêm 45 ngày, sau vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa các đại diện của Lebanon và Israel tại Mỹ.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3 cho đến nay, đã khiến 3.089 người thiệt mạng. Trong khi quân đội Israel đã báo cáo 22 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.