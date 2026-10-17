Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào tàu thám hiểm vệ tinh sao Hỏa MMX

Tàu thăm dò MMX của Nhật Bản được phát triển với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chưa từng có từ trước đến nay, đó là hạ cánh xuống Phobos – một vệ tinh của sao Hỏa, nhằm thu thập mẫu khoáng vật và mang trở về Trái Đất. Tàu dự kiến ​​sẽ được phóng vào ngày 20/10 bằng tên lửa đẩy H3 cũng do chính Nhật Bản phát triển.

Ông Kawakatsu Yasuhiro – Giám đốc dự án của Cơ quan nghiên cứu – phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của MMX là phải thu thập được các mẫu đất, đá, khoáng vật từ mặt trăng của sao Hỏa để đem về Trái Đất. MMX là một tàu cỡ lớn, nặng tới 4.480kg. Thời gian của sứ mệnh kéo dài 5 năm và đến năm 2031, các mẫu vật đầu tiên của vệ tinh sao Hỏa sẽ có mặt trên Trái Đất”.

Trung tâm vũ trụ Tanegashima - nơi MMX sẽ được phóng lên vào ngày 20/10/2026. Nguồn: Jiji Press

Không chỉ giới khoa học, các quan chức Nhật Bản cũng quan tâm sâu sắc tới dự án đặc biệt này. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Seki Yoshihiro nhấn mạnh: "Đây là một dự án quốc tế đầy thách thức do Nhật Bản dẫn đầu. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc các vệ tinh của sao Hỏa, đồng thời giúp tích lũy những công nghệ quan trọng hướng tới các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa có người lái trong tương lai".

Ông Seki Yoshihiro cũng khẳng định các cơ quan chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực thúc đẩy việc phát triển và sử dụng không gian vũ trụ, nhằm nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản.