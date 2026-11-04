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Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza

Thứ Tư, 06:14, 04/11/2026
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VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cho biết, tình hình nhân đạo trên khắp Gaza vẫn vô cùng thảm khốc, với gần như toàn bộ dân số sống trong những túp lều và nơi trú ẩn tạm bợ xuống cấp.

Gần 1 triệu người Palestine ở Gaza đối mặt nguy cơ ngập lụt khi mùa đông đến

Theo OCHA, khoảng 950.000 người Palestine phải di dời đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt từ trung bình đến cao khi mùa đông đến gần, trong đó hơn 400.000 người ở các khu vực được xếp loại là có nguy cơ cao.

Cơ quan này cảnh báo, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng nơi trú ấn và kinh phí đang hạn chế nghiêm trọng công tác chuẩn bị cho mùa mưa.

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Người dân Palestine đứng nhìn đống lửa trong đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn do các hạn chế của Israel đối với việc nhập khẩu viện trợ và hàng hóa thương mại, các thủ tục phê duyệt kéo dài và những trở ngại đối với các hoạt động nhân đạo tại Gaza.

Cũng theo OCHA, hơn 6.490 tấn hàng cứu trợ do Liên hợp quốc điều phối đã bị từ chối nhập cảnh vào Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10/2025.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 10 cho biết, các lô hàng y tế phải chờ trung bình 74 ngày để được Israel thông quan, các lô hàng bị từ chối phải bắt đầu lại từ đầu quy trình phê duyệt.

WHO cảnh báo, lượng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza vẫn không đủ để khôi phục các dịch vụ y tế. Việc hạn chế nhiên liệu, phụ tùng thay thế và máy phát điện đã làm gián đoạn hoạt động của các bệnh viện.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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