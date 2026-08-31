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Lại có thêm tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 06:06, 31/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) tối 30/8 cho biết, đã nhận được báo cáo về việc 1 tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng thứ 3 được báo cáo đã bị tập kích trong tuần ở vùng biển khu vực.

Theo nguồn tin, phương tiện bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cách khu vực Khasab của Oman khoảng 12 hải lý (hơn 19km) về phía Bắc. May mắn là cuộc tấn công không gây thương vong và không làm rỏ rỉ hóa chất ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, quốc tịch và cảng đến của con tàu, không được đề cập. Nguồn tin cũng không nêu giả thiết về bên thực hiện cuộc tấn công.

Trước đó trong tuần, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng 2 lần thông báo, đã nhận được báo cáo về việc tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz bởi vũ khí chưa xác định. Bên thực hiện hoạt động tấn công, cũng không được đề cập.

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Đã có nhiều tàu dầu bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz - Ảnh: THX/TTXVN

Eo biển Hormuz là tuyến vận tàu dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, eo Hormuz đã chứng kiến ít nhất 70 cuộc tấn công vũ trang, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng.

Hiện tại, vùng biển này vẫn bị Iran phong tỏa, khiến khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ tiếp tục mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư từ hơn 6 tháng qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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