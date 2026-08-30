Iran tuyên bố chặn 30 tàu hàng tại eo Hormuz trong 1 tuần

Cụ thể, truyền thông nhà nước Iran cho biết trong tuần từ ngày 22-29/8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua.

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh quân đội Iran tăng cường kiểm soát khu vực. Hình ảnh tàu bè đi qua eo biển Hormuz, nhìn từ phía bờ biển Musandam, Oman ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

Eo biển Hormuz là tuyến vận tàu dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua đây mỗi ngày.

Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hôm thứ 6 cho biết hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ, bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, do biện pháp phong tỏa của Iran.