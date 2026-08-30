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Lạm phát tại các nước vùng Vịnh vẫn ở mức thấp

Chủ Nhật, 22:20, 30/08/2026
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VOV.VN - Lạm phát tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vẫn ở mức thấp trong tháng 6 và tháng 7/2026, bất chấp những biến động giá dầu và khí đốt do tác động của cuộc xung đột Mỹ - Iran đang diễn ra.

 

Đây là đánh giá trong báo cáo mới nhất của Kamco Invest - công ty đầu tư có trụ sở tại Kuwait. Đánh giá này nhìn chung phù hợp với dự báo của Oxford Economics hồi tháng 6/2026, dự báo lạm phát tại các nước thuộc GCC ở mức 2,6% vào năm 2026, giảm xuống 2,1% vào năm 2027 khi áp lực từ phía nguồn cung giảm dần.

Theo báo cáo, tại Saudi Arabia, lạm phát hàng năm vẫn ở dưới mức chuẩn 2% của ngân hàng trung ương, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. 

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Lạm phát tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vẫn ở mức thấp trong tháng 6 và tháng 7/2026. (Ảnh minh họa: Reuters).

Chỉ số giá tiêu dùng của Kuwait tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, chủ yếu do giá thực phẩm và đồ uống tăng cao.  

Lạm phát của Oman tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7. Thực phẩm và đồ uống không cồn, cùng vận tải là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dubai đã tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, giảm so với mức đỉnh 5,7% hồi tháng 6. Sự gia tăng này do giá nhiên liệu và thực phẩm nhập khẩu tăng cao. 

Tỷ lệ lạm phát của Bahrain đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, với CPI kết thúc tháng ở mức 103,7 điểm.

Kamco Invest nhận định, tình hình địa chính trị ở Trung Đông dự kiến ​​sẽ tiếp tục gây áp lực đối với lạm phát toàn cầu trong ngắn hạn, cũng như khiến nguy cơ giá dầu tăng lên, làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lãi suất lên cao.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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