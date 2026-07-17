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Tố Mỹ tấn công sân bay và cầu, Iran tập kích 3 nước vùng Vịnh để trả đũa

Thứ Sáu, 10:49, 17/07/2026
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VOV.VN - Iran vừa thông báo đã phát động đợt tập kích mới nhắm vào các căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh.

Tehran khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả đợt tập kích dữ dội do không quân Mỹ tiến hành trong đêm nhắm vào Iran.

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Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: Reuters.

Bộ Quốc phòng Qatar vừa ra thông báo cho biết hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, truyền thông Qatar xác nhận một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực thủ đô Doha sáng sớm 17/7, ngay sau thời điểm Iran tuyên bố phát động đợt tấn công mới vào các nước vùng Vịnh để trả đũa Mỹ.

Tại Kuwait, hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xâm nhập. Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Kuwait khẳng định đây là đợt tấn công thù địch và ác ý do Iran tiến hành.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ nước này xác nhận còi báo động đã được kích hoạt và người dân được yêu cầu lập tức tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, thông tin về hoạt động tập kích chưa được công bố.   

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào các căn cứ Mỹ trên toàn vùng Vịnh. Đòn tấn công nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ nhắm vào Iran hồi giữa đêm.

Trước đó, truyền thông Iran cáo buộc không quân Mỹ đã đánh phá nhiều công trình dân sự, trong đó có một sân bay và 2 cây cầu ở khu vực gần eo Hormuz. Chỉ riêng tại tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran, các cuộc không kích của Mỹ khiến ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương.    

Đợt giao tranh hiện tại giữa các lực lượng Mỹ và Iran, bắt đầu từ đêm 11/7, đến nay đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp. Đây là lần đụng độ ác liệt, kéo dài và gây thiệt hại nặng nề nhất, kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn hôm 8/4. Báo cáo mới nhất của giới chức Iran cho biết, đến đầu giờ sáng nay, chiến dịch oanh tạc của Mỹ đã khiến ít nhất 41 người chết, gần 300 người bị thương, hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại.

Bá Thi/VOV-Cairo
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