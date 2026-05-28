Lào: Tìm thấy 5 người còn sống sau một tuần bị mắc kẹt trọng hang động

Thứ Năm, 09:59, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 27/5, lực lượng chức năng Lào đã tìm thấy 5 người còn sống sau khi bị mắc kẹt tại một hang động ở tỉnh Xaysomboun. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 2 người còn lại.

Theo truyền thông Lào, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần bị mắc kẹt trong một hang động ở huyện Long Chaeng, tỉnh Xaysomboun.

Một quan chức tỉnh trên cho biết, vụ việc xảy ra từ ngày 20/5 khi một nhóm người dân địa phương bị mắc kẹt trong một hang núi do mưa lớn khiến nước tràn vào hang và không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ chức của Lào đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu 2 người còn lại đang bị mắc kẹt. Nguồn: Đài phát thanh quốc gia Lào

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu 2 người còn lại đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cũng cho biết, địa hình khu vực xảy ra vụ việc khá phức tạp với nhiều lối đi hẹp, trơn trượt và nước chảy mạnh, gây nhiều khó khăn cho quá trình tiếp cận.

PV/VOV-Vientiane
Thái Lan siết an toàn đường sắt sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Bangkok
Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/5), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn khiến hơn 40 người thương vong

VOV.VN - Hôm qua (1/5), ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách du lịch gặp nạn tại bang Nayarit, miền Tây Mexico đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5).

Tai nạn tàu tại Indonesia: Hoàn tất công tác sơ tán người mắc kẹt

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của công ty vận hành đường sắt Indonesia, lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu những người sống sót vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 14

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ (SAR) các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại ga Đông Bekasi, Indonesia tiếp tục diễn ra khẩn trương vào ngày thứ hai. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp tiếp tục sơ tán các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong tàu, ưu tiên tốc độ và an toàn.

