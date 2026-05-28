Lào: Tìm thấy 5 người còn sống sau một tuần bị mắc kẹt trọng hang động

Theo truyền thông Lào, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần bị mắc kẹt trong một hang động ở huyện Long Chaeng, tỉnh Xaysomboun.

Một quan chức tỉnh trên cho biết, vụ việc xảy ra từ ngày 20/5 khi một nhóm người dân địa phương bị mắc kẹt trong một hang núi do mưa lớn khiến nước tràn vào hang và không thể thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ chức của Lào đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu 2 người còn lại đang bị mắc kẹt. Nguồn: Đài phát thanh quốc gia Lào

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cũng cho biết, địa hình khu vực xảy ra vụ việc khá phức tạp với nhiều lối đi hẹp, trơn trượt và nước chảy mạnh, gây nhiều khó khăn cho quá trình tiếp cận.