Lào: Tìm thấy 5 người còn sống sau một tuần bị mắc kẹt trọng hang động
VOV.VN - Ngày 27/5, lực lượng chức năng Lào đã tìm thấy 5 người còn sống sau khi bị mắc kẹt tại một hang động ở tỉnh Xaysomboun. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 2 người còn lại.
Theo truyền thông Lào, lực lượng cứu hộ của nước này đã tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần bị mắc kẹt trong một hang động ở huyện Long Chaeng, tỉnh Xaysomboun.
Một quan chức tỉnh trên cho biết, vụ việc xảy ra từ ngày 20/5 khi một nhóm người dân địa phương bị mắc kẹt trong một hang núi do mưa lớn khiến nước tràn vào hang và không thể thoát ra ngoài.
Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu 2 người còn lại đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cũng cho biết, địa hình khu vực xảy ra vụ việc khá phức tạp với nhiều lối đi hẹp, trơn trượt và nước chảy mạnh, gây nhiều khó khăn cho quá trình tiếp cận.