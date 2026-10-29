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LHQ thông qua dự thảo nghị quyết Nhật Bản đệ trình về xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Thứ Năm, 06:17, 29/10/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 28/10 cho biết, theo giờ địa phương, dự thảo nghị quyết mang tên “Các bước chung hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân”, do Chính phủ Nhật Bản đệ trình lên Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, đã được thông qua với sự ủng hộ của 150 quốc gia.

Dự thảo Nghị quyết do Nhật Bản đệ trình kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những nỗ lực thiết thực hướng tới giải trừ hạt nhân trong các lĩnh vực mà Nhật Bản coi trọng như tăng cường tính minh bạch của vũ khí hạt nhân, giảm thiểu rủi ro hạt nhân, thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, theo đuổi giải trừ hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, nâng cao hiểu biết về thực tế của các vụ ném bom nguyên tử và nhằm mục đích tạo nền tảng cho những nỗ lực quốc tế trong tương lai về giải trừ hạt nhân.

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Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Jiji Press

Trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, cùng sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân, việc thông qua dự thảo nghị quyết này, với sự ủng hộ rộng rãi từ các quốc gia có quan điểm khác nhau, bao gồm cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn.

Thông qua dự thảo nghị quyết, Nhật Bản, với tư cách là quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh, tái khẳng định những chính sách kiên trì và vững chắc nhằm thúc đẩy các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trong cộng đồng quốc tế, hướng tới hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Dự thảo nghị quyết này ​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào đầu tháng 12 tới, và sau khi được thông qua, nó sẽ trở thành nghị quyết chính thức của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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