Theo WHO, tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 2.473 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 999 ca tử vong; còn tại Uganda có 20 trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm 2 ca tử vong.

Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại Congo. Ảnh: Reuters

Đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo được tuyên bố vào ngày 15/5, sau khi nhiều người đã tử vong ở tỉnh Ituri, dịch bệnh hiện vẫn tập trung ở tỉnh phía Đông Bắc này.

Các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở Uganda chủ yếu là công dân Cộng hòa Dân chủ Congo vượt biên, nước này xác nhận đã ba tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Tuần trước, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo trong tháng qua, dịch bệnh đã lan rộng nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Bất chấp việc tăng cường các biện pháp ứng phó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

WHO mới đây đã báo cáo những tiến triển đáng khích lệ trong việc điều trị, với các thử nghiệm đối với hai phương pháp điều trị tiềm năng, một loại vắc-xin và một phương pháp dự phòng sau phơi nhiễm.