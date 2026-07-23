English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại Congo

Thứ Năm, 05:46, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/7 cho biết, dịch Ebola bùng phát hồi tháng 5 vừa qua, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại Cộng hòa Dân chủ Congovà Uganda.

Theo WHO, tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 2.473 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó có 999 ca tử vong; còn tại Uganda có 20 trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm 2 ca tử vong.

dich ebola tiep tuc dien bien phuc tap tai congo hinh anh 1
Dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại Congo. Ảnh: Reuters

Đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo được tuyên bố vào ngày 15/5, sau khi nhiều người đã tử vong ở tỉnh Ituri, dịch bệnh hiện vẫn tập trung ở tỉnh phía Đông Bắc này.

Các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở Uganda chủ yếu là công dân Cộng hòa Dân chủ Congo vượt biên, nước này xác nhận đã ba tuần không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Tuần trước, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo trong tháng qua, dịch bệnh đã lan rộng nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Bất chấp việc tăng cường các biện pháp ứng phó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

WHO mới đây đã báo cáo những tiến triển đáng khích lệ trong việc điều trị, với các thử nghiệm đối với hai phương pháp điều trị tiềm năng, một loại vắc-xin và một phương pháp dự phòng sau phơi nhiễm.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ siết kiểm soát nhập cảnh do dịch Ebola tại Trung Phi
Mỹ siết kiểm soát nhập cảnh do dịch Ebola tại Trung Phi

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 14/7 đã triển khai các biện pháp hạn chế đi lại mới nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào nước này, trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng tại CHDC Congo và một số khu vực ở Uganda.

Mỹ siết kiểm soát nhập cảnh do dịch Ebola tại Trung Phi

Mỹ siết kiểm soát nhập cảnh do dịch Ebola tại Trung Phi

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 14/7 đã triển khai các biện pháp hạn chế đi lại mới nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào nước này, trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng tại CHDC Congo và một số khu vực ở Uganda.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện

VOV.VN - Ngày 4/7, Bộ Y tế Pháp thông báo ca nhiễm Ebola đầu tiên được phát hiện trên lãnh thổ nước này đã hồi phục và xuất viện sau hai lần xét nghiệm PCR âm tính.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện

VOV.VN - Ngày 4/7, Bộ Y tế Pháp thông báo ca nhiễm Ebola đầu tiên được phát hiện trên lãnh thổ nước này đã hồi phục và xuất viện sau hai lần xét nghiệm PCR âm tính.

Nỗi lo bệnh sốt rét gia tăng tại các điểm nóng dịch Ebola ở Congo
Nỗi lo bệnh sốt rét gia tăng tại các điểm nóng dịch Ebola ở Congo

VOV.VN - Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét và các bệnh nghiêm trọng khác đang gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là tại các điểm nóng về dịch Ebola.

Nỗi lo bệnh sốt rét gia tăng tại các điểm nóng dịch Ebola ở Congo

Nỗi lo bệnh sốt rét gia tăng tại các điểm nóng dịch Ebola ở Congo

VOV.VN - Nguy cơ lây lan bệnh sốt rét và các bệnh nghiêm trọng khác đang gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là tại các điểm nóng về dịch Ebola.

Ebola bùng phát nghiêm trọng ở CHDC Congo, Mỹ nâng mức ứng phó cao nhất
Ebola bùng phát nghiêm trọng ở CHDC Congo, Mỹ nâng mức ứng phó cao nhất

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng mức độ ứng phó với dịch Ebola lên mức cao nhất. Còn tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người.

Ebola bùng phát nghiêm trọng ở CHDC Congo, Mỹ nâng mức ứng phó cao nhất

Ebola bùng phát nghiêm trọng ở CHDC Congo, Mỹ nâng mức ứng phó cao nhất

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng mức độ ứng phó với dịch Ebola lên mức cao nhất. Còn tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người.

Saudi Arabia cấm nhập cảnh từ 3 nước châu Phi bùng phát dịch Ebola
Saudi Arabia cấm nhập cảnh từ 3 nước châu Phi bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Ebola đang có chiều hướng lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp, Cơ quan Y tế Saudi Arabia tối 25/6 đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến 3 quốc gia châu Phi có dịch Ebola, như một biện pháp phòng ngừa.

Saudi Arabia cấm nhập cảnh từ 3 nước châu Phi bùng phát dịch Ebola

Saudi Arabia cấm nhập cảnh từ 3 nước châu Phi bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Ebola đang có chiều hướng lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp, Cơ quan Y tế Saudi Arabia tối 25/6 đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến 3 quốc gia châu Phi có dịch Ebola, như một biện pháp phòng ngừa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ