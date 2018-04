Lộ diện các nhân vật tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố dừng thử hạt nhân và tên lửa trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AFP. Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam là gương mặt công chúng của Triều Tiên và có trọng trách thực hiện các sứ mệnh ngoại giao quan trọng trên toàn thế giới. Ông từng tham gia phái đoàn cấp cao tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng 2. Ảnh: AP. Kim Yong Chol - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên Triều. Ông từng đảm nhận vai trò đứng đầu cơ quan tình báo của Triều Tiên. Ông cũng tham gia phái đoàn cấp cao tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018. Ảnh: CGTN. Kim Yo Jong: em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thành viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Trưởng Ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng Lao động Triều Tiên. Tại Thế vận hội Olympic Mùa Đông PyeongChang 2018, bà đã đích thân mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Triều Tiên. Ảnh: Koreaherald. Tổng thống Moon Jae-in dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh. Ông Moon Jae-in từng cam kết theo đuổi chính sách Ánh dương của những người tiền nhiệm thuộc phe tự do để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Triều Tiên. Ảnh: EPA. Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong. Sau khi được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định làm đặc phái viên về Triều Tiên, ông Chung Eui-yong đã thực hiện một loạt chuyến công du con thoi tới Bình Nhưỡng, Seoul và Washington để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Ảnh: Yonhap. Giám đốc Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon - ông là kiến trúc sư cho hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây và được phía Triều Tiên coi là nhà đàm phán trung thực. Ảnh: Reuters. Người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. Ảnh: The National. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: UN. Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: Korea Herald./. c52e7ca9ec8154d8e30e460d7ce37d4c/5ae56a8c/2018_04_27/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/kim_jong_un_1.mp4

