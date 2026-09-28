Thái Lan yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ vỡ đập Khao Chuk

Theo Cơ quan Hành chính khu vực Thung Khwai Kin, huyện Klaeng, tỉnh Rayong, Thái Lan một phần kết cấu công trình tràn xả lũ tại hồ chứa Khlong Ra-ok (còn gọi là đập Khao Chuk) đã bị hư hỏng. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố, khiến nước có thể nhanh chóng đổ xuống khu vực hạ lưu, làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt.

Một phần kết cấu của công trình tràn xả lũ của đập Khao Chuk đã bị hư hỏng. Ảnh: The Nation

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã phát lệnh yêu cầu người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng phải sơ tán trong vòng 1 giờ. Ba địa điểm sơ tán tạm thời đã được thiết lập, gồm: chùa Chumnum Sung, chùa Noen Sombun và trường Chamnan Samkkhi Witthaya.

Cảnh báo khẩn được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Rayong đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt. Đáng chú ý, một hồ chứa khác tại tỉnh Rayong là hồ Prasae cũng đang trong tình trạng đáng lo ngại. Giới chức ngày 28/9 đã ban hành cảnh báo lần thứ 8, theo đó mực nước hồ đã tăng lên 36,62m, vượt mức tối đa được xác định là 36,57m. Tổng lượng nước trong hồ cũng đã đạt khoảng 331 triệu m3, vượt dung tích tối đa 322 triệu m3.

Để tăng khả năng thoát nước, hạ mực nước hồ và bảo đảm an toàn công trình, cơ quan quản lý đã hạ các cửa van lật tại tràn xả lũ, qua đó tăng lưu lượng nước xả xuống khu vực hạ lưu. Các cửa van sẽ được nâng trở lại khi mực nước giảm xuống mức phù hợp và điều kiện cho phép.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Rayong, tính đến 18h00 ngày 27/9, tình trạng ngập lụt ảnh hưởng tới 10 địa bàn thuộc 4 huyện Klaeng, Mueang Rayong, Wang Chan và Ban Khai. Tại thời điểm thống kê, chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Giới chức tỉnh Rayong tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu.