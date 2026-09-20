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Lũ quét tại Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 5 công nhân mất tích

Chủ Nhật, 05:29, 20/09/2026
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VOV.VN - Một trận lũ quét xảy ra rạng sáng 19/9 tại huyện Diêm Biên, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến 5 người mất tích.

Theo Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, cả 5 người mất tích đều là công nhân đang thi công dự án đường cao tốc tại địa phương. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần đường hầm Thạch Gia Câu, thôn Chi Lục Hà, hương Cách Tát Lạp. Nhiều thiết bị tại công trường bị dòng lũ bùn đá cuốn trôi và hư hỏng.

Nhà chức trách Tứ Xuyên đã cử tổ công tác tới hiện trường, điều động lực lượng cứu hỏa, cứu hộ chuyên nghiệp cùng máy bay không người lái để khôi phục liên lạc và trinh sát từ trên không.

Lực lượng cứu hộ chia thành các nhóm, triển khai tìm kiếm tại khu vực bùn đá bồi tích và các vị trí lân cận bằng chó nghiệp vụ, đồng thời sử dụng máy bay không người lái khảo sát những địa bàn khó tiếp cận.

Ngoài ra, thành phố Phàn Chi Hoa và huyện Diêm Biên đã huy động 7 phương tiện, 30 cán bộ kỹ thuật cùng các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để giám sát nguy cơ, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và hỗ trợ công tác cứu nạn.

Theo mạng Thời tiết Trung Quốc, thời gian gần đây, tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục có mưa kéo dài. Từ đêm thứ Sáu (18/9) đến Chủ nhật (20/9), mưa được dự báo xảy ra thường xuyên tại nhiều khu vực, trong đó một số nơi ở vùng lòng chảo Tứ Xuyên có thể xuất hiện mưa lớn.

Giới chức địa phương cảnh báo mưa kéo dài có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất và lũ quét; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tới các khu vực miền núi hoặc những nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai cao để bảo đảm an toàn.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tịa hiện trường. Nguồn: Chinanews
Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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