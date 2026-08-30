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Lượng tiêu thụ bia rượu tại Hàn Quốc giảm mạnh cho thấy văn minh giao tiếp

Chủ Nhật, 05:21, 30/08/2026
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VOV.VN - Vốn là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ bia rượu vào “hàng khủng” trên thế giới, nhưng Hàn Quốc đang ghi nhận sự giảm sút đáng kể của lượng tiêu thụ đồ uống có cồn trong nước, đồng thời cũng ghi nhận một sự văn minh hơn trong “văn hóa uống” của người dân, đặc biệt là thanh niên. 

Người Hàn Quốc uống ít rượu hơn sau nhiều thập kỷ

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn trong nước năm 2025 tại nước này đạt tổng cộng 2.988.000 kilolit. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm, kể từ năm 1998, lượng tiêu thụ này giảm xuống dưới 3 triệu kilolit. Lượng tiêu thụ bia và rượu soju đã giảm trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2022, trong khi lượng tiêu thụ rượu gạo tiếp tục xu hướng giảm trong 5 năm liên tiếp.  

Sự sụt giảm kéo dài của lượng tiêu thụ bia, soju và rượu gạo - những loại đồ uống có cồn phổ biến ở Hàn Quốc, đã dẫn đến các phân tích cho rằng thị trường rượu không chỉ đang trong giai đoạn suy thoái tạm thời mà đã bước vào giai đoạn thu hẹp cấu trúc. Ý thức về sức khỏe, dân số lão hóa và giảm tự nhiên, những thay đổi trong văn hóa ăn uống… được cho là nguyên nhân của những thay đổi này.

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Lượng tiêu thụ đồ uống có cồn của người Hàn Quốc giảm nhiều năm liên tiếp (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, theo báo cáo "Khảo sát thông tin ngành công nghiệp rượu năm 2025" do Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc vừa công bố, số ngày trung bình mỗi tháng mà người tiêu dùng uống rượu ít nhất một lần là 8,8 ngày, giảm so với 9 ngày năm 2023. Lượng rượu trung bình tiêu thụ cho mỗi ngày có uống rượu là 6,6 ly. Con số này cũng giảm so với 6,7 ly năm 2023.

Báo cáo cũng phân tích "xu hướng uống tại nhà và uống một mình vẫn tiếp tục kể từ khi dịch COVID-19 lan rộng", đồng thời chỉ ra "văn hóa uống rượu đang thay đổi từ uống để say sang uống để thưởng thức", cho thấy một sự văn minh ngày càng cao, tỷ lệ nghịch so với lượng rượu được tiêu thụ.

Trước sự sụt giảm lượng hàng bán ra, ngành công nghiệp đồ uống có cồn của Hàn Quốc đang liên tục tung ra các loại đồ uống có nồng độ cồn thấp, các sản phẩm không cồn, cùng các sản phẩm nhấn mạnh vào hương vị và mùi thơm đa dạng để thu hút khách hàng, từ đó mở rộng cơ sở cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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