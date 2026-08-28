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Vụ em bé Việt Nam kiện khai sinh: Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết

Thứ Sáu, 11:05, 28/08/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ án một em bé Việt Nam sinh ra tại Hàn Quốc kiện về việc các cơ quan chức năng của nước này không làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết.

Liên quan đến đơn kiện hiến pháp do một em bé Việt Nam 7 tuổi sinh ra tại Hàn Quốc đệ trình, với sự đồng thuận của cả 9 thẩm phán, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết “việc thiếu một hệ thống cho phép đăng ký khai sinh cho trẻ em nước ngoài sinh ra tại Hàn Quốc theo luật pháp Hàn Quốc là vi phạm Hiến pháp”.

vu em be viet nam kien khai sinh toa hien phap han quoc ra phan quyet hinh anh 1
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc. Nguồn: Kyodo

Cha mẹ của trẻ là công dân Việt Nam, kết hôn sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc và sinh con tại Seoul năm 2019. Tuy nhiên, vì họ ở lại quá hạn visa vào thời điểm đó, họ không thể đăng ký khai sinh cho con trong hồ sơ chính thức của Hàn Quốc. Do đó, cha mẹ đứa trẻ đã đệ trình đơn kiện hiến pháp vào năm 2022, với lập luận cho rằng việc thiếu một hệ thống pháp luật về đăng ký khai sinh sẽ dẫn đến hậu quả là thiếu sự bảo vệ các quyền cơ bản của trẻ em, bao gồm chăm sóc y tế, chăm sóc trẻ em và giáo dục.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc khẳng định mọi người đều phải được đăng ký khai sinh chính thức tại quốc gia nơi họ sinh ra và nhận được giấy tờ chứng minh điều đó, do đó, người nước ngoài sinh ra ở Hàn Quốc cũng có quyền được đăng ký khai sinh ngay sau khi sinh.

Hơn nữa, Tòa nhấn mạnh “nhà nước có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống cho phép đăng ký khai sinh theo luật pháp Hàn Quốc, bất kể quốc tịch, tình trạng cư trú, hay việc khai sinh đã được đăng ký ở nước sở tại hay chưa”. Đây là lần thứ hai Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phán quyết việc Quốc hội không ban hành luật theo Hiến pháp là vi hiến.

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Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Mặc dù đang vấp phải sự phản đối cử tri, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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