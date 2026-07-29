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Lý do ông Trump không hài lòng với ông Netanyahu trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thứ Tư, 08:37, 29/07/2026
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VOV.VN - Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 28/7 cho thấy dấu hiệu căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, liên quan đến cách xử lý vấn đề Iran.

Trước cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ không hài lòng khi các nội dung mà Thủ tướng Netanyahu dự định đề cập trong cuộc gặp, đặc biệt liên quan đến Iran, đã xuất hiện trên truyền thông.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về thông tin cho rằng ông Netanyahu muốn trao đổi với mình về núi Pickaxe - một cơ sở được củng cố kiên cố nằm sâu dưới lòng đất gần một trong những địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran - Tổng thống Trump cho biết ông không cần Thủ tướng Israel phải cung cấp thông tin này.

"Tôi không cần Bibi nói với tôi điều đó. Bibi nói với tôi điều đó vì ông ấy muốn tôi tiếp tục tham gia. Vì sao ông ấy không chỉ nói trực tiếp với tôi? Tại sao lại phải công bố điều đó với cả thế giới? ", ông Trump nói và sử dụng biệt danh của ông Netanyahu.

Trước đó, tờ New York Post ngày 27/7 dẫn một nguồn tin tại Jerusalem cho biết Thủ tướng Netanyahu dự kiến cung cấp cho ông Trump các thông tin tình báo cho rằng Iran đang mở rộng các cơ sở hạt nhân tại khu vực núi Pickaxe, đồng thời cáo buộc Tehran không thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về những phát biểu của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, những hình ảnh do Văn phòng ông Netanyahu đăng tải trên mạng xã hội X lại cho thấy bầu không khí thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo. Tham dự cuộc gặp còn có Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu diễn ra sau khi kết thúc cuộc hội đàm kín ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả cả hai cuộc gặp đều diễn ra "tích cực và hiệu quả".

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Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
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