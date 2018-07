Malaysia bắt giữ 7 đối tượng tình nghi có liên quan IS

Cảnh sát Malaysia hôm nay (19/7) cho biết, lực lượng an ninh của nước này đã bắt giữ 7 đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do có các âm mưu tấn công, bao gồm cả hành động đe dọa giết nhà vua Sultan Muhammad V, Thủ tướng Mahathir Bin Mohamad và Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề tôn giáo Mujahid Yusof Rawa.

Ảnh minh họa: Nguồn: The Nation.

Trong một tuyên bố, Tổng Thanh tra Cảnh sát Mohamad Fuzi Harun cho biết, trong số những đối tượng tình nghi bị bắt lần này, có 4 đối tượng là người Malaysia và 3 người Indonesia, bị bắt giữ riêng biệt tại bốn tiểu bang khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 17/7 vừa qua.

Tất cả những đối tượng này bị bắt giữ với cáo buộc đe dọa giết nhà vua, thủ tướng và Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề tôn giáo Malaysia; đe dọa tấn công bằng bom ở Malaysia, Indonesia và Philippines; chuyển tiền cho một chiến binh IS ở Syria, hoặc có liên hệ trực tiếp với những thành viên thuộc IS khác…

Tính đến nay, Malaysia đã bắt giữ hàng trăm đối tượng bị tình nghi do có liên quan đến hoạt động của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Năm 2016, IS nhận trách nhiệm lần đầu tiên đã tổ chức cuộc tấn công bằng lựu đạn tại một khu vực vùng ngoại ô Kuala Lumpur làm 8 người bị thương./.