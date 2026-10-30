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Máy bay không người lái Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên

Thứ Sáu, 19:47, 30/10/2026
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VOV.VN - Máy bay không người lái tàng hình trinh sát - tấn công GJ-21 của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến cất và hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay Tứ Xuyên, đánh dấu bước đột phá trong khả năng vận hành máy bay không người lái tàng hình cánh cố định từ tàu chiến cỡ lớn của hải quân Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc ngày 30/10 đồng loạt đưa tin, tàu sân bay Tứ Xuyên của nước này đã liên tiếp tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối tháng 10. Trong đó, máy bay không người lái tàng hình trinh sát - tấn công GJ-21 đã thực hiện thành công chuyến cất và hạ cánh đầu tiên trên tàu.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, đây là bước đột phá trong quá trình phát triển tàu tấn công đổ bộ của nước này, đánh dấu hải quân Trung Quốc hiện đã có khả năng triển khai và thu hồi các thiết bị bay không người lái tàng hình cánh cố định từ các nền tảng tác chiến trên biển quy mô lớn.

may bay khong nguoi lai trung quoc lan dau cat, ha canh tren tau tu xuyen hinh anh 1
Máy bay chiến đấu không người lái tại lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025 (Ảnh: Tân Hoa xã).

Tàu Tứ Xuyên được mệnh danh là “tàu sân bay không người lái”, do Trung Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Con tàu đã được hạ thủy và đặt tên vào ngày 27/12/2024, hoàn thành chuyến chạy thử trên biển đầu tiên vào tháng 11/2025.

Là tàu thuộc lớp Type 076, đây là tàu đổ bộ tấn công lớn nhất mà Trung Quốc chế tạo, cũng là tàu đầu tiên được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, cho phép triển khai các loại máy bay không người lái cỡ lớn phục vụ các nhiệm vụ tấn công và trinh sát.

Theo Tân Hoa xã, con tàu có thể mang theo máy bay không người lái cánh cố định, trực thăng và thiết bị đổ bộ. Kể từ chuyến chạy thử trên biển đầu tiên, tàu Tứ Xuyên đã thực hiện chuỗi thử nghiệm trên biển theo kế hoạch, hoàn tất thành công việc hiệu chỉnh các hệ thống và thiết bị trên tàu, cũng như các bài kiểm tra về độ ổn định tổng thể.

GJ-21 là biến thể hoạt động trên tàu sân bay của mẫu máy bay không người lái chiến đấu tàng hình GJ-11, cũng là máy bay không người lái tàng hình trên tàu sân bay đầu tiên của quân đội Trung Quốc tích hợp khả năng trinh sát và tấn công. Loại khí tài này hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ lần ra mắt tại lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít vào tháng 9/2025.

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Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iceland, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/10 cho biết, nước này sẵn sàng cùng Iceland khai thác tiềm năng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng địa nhiệt, trên biển và khu vực Bắc Cực.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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