Miền Đông Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin

Các địa phương như Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã bắt đầu kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc sáng 6/8 tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh, sau khi kích hoạt liên tiếp 4 cảnh báo thời tiết cực đoan vào 18h ngày 5/8, gồm cảnh báo bão màu xanh, cảnh báo mưa lớn màu xanh, cảnh báo lũ quét màu cam và cảnh báo thảm họa địa chất màu cam. Hệ thống cảnh báo của Trung Quốc có 4 cấp theo các màu xanh, vàng, cam và đỏ.

Ngày 5/8, tàu cá neo đậu tại một cảng cá ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo cảnh báo bão mới nhất của cơ quan này, bão Dolphin sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h, cường độ ít thay đổi hoặc mạnh lên. Sau khi đi qua quần đảo Ryukyu trong ngày 7/8, bão sẽ di chuyển vào Biển Hoa Đông và tiến sát đến bờ biển miền Đông Trung Quốc, ​gây mưa to đến rất to tại khu vực này từ thứ Bảy (8/8), trước khi di chuyển lên phía Bắc và ảnh hưởng đến một số nơi ở miền Bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, theo phân tích của chuyên gia khí tượng Trung Quốc Tín Hân, bão Dolphin có khả năng đổ bộ từ phía Nam Chiết Giang đến phía Bắc Phúc Kiến vào ngày 8/8. Sau đó, bão có thể tương tác với không khí lạnh, gây mưa lớn tại miền Bắc nước này, với lượng mưa thậm chí còn cao hơn khu vực ven biển phía Đông.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng cho biết, hiện có 3 cơn bão đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão Kujira (cường độ yếu, hình thành ngày 5/8) dự kiến ​​sẽ bị bão Dolphin hấp thụ, trong khi bão Chan-hom (cũng hình thành ngày 5/8) được dự báo sẽ không ảnh hưởng đến Trung Quốc.

Các tỉnh, thành miền Đông nước này gồm Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin. Trong đó, Cục Hải sự Thượng Hải kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão cấp độ IV vào sáng ngày 5/8, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kế hoạch phòng chống bão, tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn, kiểm tra các thiết bị quan trọng cũng như hoàn tất mọi biện pháp đảm bảo an toàn trước bão.

Tỉnh Chiết Giang cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão trên biển từ 18h ngày 5/8, yêu cầu các địa phương ven biển chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp toàn diện và triển khai các biện pháp như đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, tạm dừng các tuyến vận tải biển, đóng cửa các điểm du lịch ven biển, sơ tán nhân sự khỏi các khu vực nuôi trồng thủy sản cũng như các công trình xây dựng trên biển.

Tính đến trưa cùng ngày, tỉnh Phúc Kiến đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ tàu cá khỏi các ngư trường chỉ định. Cục Hải sự tỉnh này cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với bão cấp độ IV, tăng cường kiểm tra an toàn đối với các tàu thuyền đang neo đậu tránh trú, đồng thời yêu cầu các cảng, tàu thuyền và công trình ngoài khơi hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó với bão, song song với việc đảm bảo an toàn giao thông qua eo biển Đài Loan.