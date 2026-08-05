Trung Quốc công bố loạt biện pháp trả đũa các hạn chế và trừng phạt của Mỹ

Các biện pháp trả đũa này bao gồm: tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng liên quan đến máy bay không người lái sang Mỹ; thực hiện các biện pháp đáp trả đối với 6 thực thể Mỹ có liên quan đến vấn đề Tân Cương và công ty Compliance Testing LLC; đồng thời khởi xướng điều tra an ninh quốc gia đối với hoạt động nhập khẩu thiết bị in ấn, photocopy và thiết bị văn phòng.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, nước này buộc phải đưa ra các biện pháp đáp trả trên, do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm vào Trung Quốc, trong khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể theo Đạo luật Phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA).

Người phát ngôn cho rằng, cách làm này đã vi phạm nghiêm trọng đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.

Theo thông báo của Bắc Kinh, Bộ Thương mại nước này đã quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng lưỡng dụng liên quan đến máy bay không người lái sang Mỹ nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí.

Thông báo nêu rõ, việc xuất khẩu sang Mỹ các loại máy bay không người lái, linh kiện then chốt và công nghệ liên quan nằm trong danh mục kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng của Trung Quốc, sẽ phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt theo từng trường hợp cụ thể và không được hưởng các biện pháp tạo thuận lợi trong cấp phép.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với doanh nghiệp Trung Quốc dựa trên cáo buộc “lao động cưỡng bức” đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế; xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. 6 thực thể Mỹ bị đưa vào danh sách đáp trả do có hành vi hỗ trợ và tiếp tay cho các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ liên quan đến Tân Cương – những hành động bị đánh giá là có tính chất nghiêm trọng.

Căn cứ theo “Luật Chống trừng phạt nước ngoài” của Trung Quốc, nước này đã quyết định đưa 6 thực thể Mỹ nêu trên (bao gồm Applied DNA Sciences) vào danh sách đáp trả, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động hợp tác liên quan với các thực thể này.

Bộ này cũng tuyên bố, FCC đã liên tục đưa ra các biện pháp tiêu cực nhằm vào Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. Compliance Testing LLC bị nêu tên vì đã hỗ trợ và tiếp tay cho các biện pháp của FCC, qua đó gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc cấm các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động hợp tác với công ty Compliance Testing LLC. Ảnh: Compliance Testing LLC

Trung Quốc quyết định đưa Compliance Testing LLC vào danh sách đáp trả và cấm các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động hợp tác với công ty này.

Loạt biện pháp trên là phản ứng của Bắc Kinh trước hành động gần đây của Mỹ nhằm hạn chế các công ty công nghệ Trung Quốc. Tuần trước, Mỹ đã bổ sung thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần của Trung Quốc vào danh sách kiểm soát nhập khẩu, đồng thời đưa 43 công ty nước này vào danh sách thực thể với cáo buộc liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức tại Tân Cương.

Phản hồi về các biện pháp này, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, kể từ cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước, FCC đã phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc cùng những kêu gọi mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhiều lần lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm vận hành viễn thông, phòng thí nghiệm kiểm tra, máy bay không người lái, bộ định tuyến tiêu dùng và cáp quang biển, gần đây lại áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với thiết bị robot tiên tiến cùng bộ biến tần điện.

“Đặc biệt, phía Mỹ đã phớt lờ nhiều lần giao thiệp của phía Trung Quốc; ngay sau cuộc điện đàm trực tuyến giữa các quan chức đàm phán thương mại hàng đầu hai nước vào ngày 30/7, Mỹ đã đưa hơn 40 thực thể Trung Quốc vào cái gọi ‘Danh sách thực thể theo UFLPA’ ngày 31/7. Trung Quốc bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối điều này”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Người phát ngôn cho biết, các biện pháp đáp trả của Trung Quốc là “có chừng mực”, khẳng định Bắc Kinh “trân trọng sự ổn định không dễ gì đạt được trong quan hệ kinh tế-thương mại Trung–Mỹ”, đồng thời yêu cầu Washington lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, quay trở lại con đường giải quyết bất đồng thông qua tham vấn và hợp tác hữu nghị, cùng nhau duy trì mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước.

Người phát ngôn cũng cảnh báo, nếu Mỹ kiên quyết áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ thực hiện thêm các biện pháp đáp trả.