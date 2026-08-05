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Siêu El Nino khiến nắng nóng, mưa lớn và bão xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc

Thứ Tư, 12:02, 05/08/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên, Cục Khí tượng Trung Quốc hôm qua (4/8) cảnh báo, các đợt nắng nóng, mưa lớn và bão sẽ gia tăng trên khắp nước này trong tháng 8.

Theo thông tin do ông Giả Tiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo của Cục Khí tượng nước này (CMA), nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực Trung và Đông xích đạo Thái Bình Dương tiếp tục ấm lên, sẽ thúc đẩy sự hình thành của một đợt El Nino mạnh đến siêu mạnh trong mùa Hè - Thu năm nay, với xác suất xảy ra siêu El Nino đang tăng lên.

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Thôn Bình Sơn, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây bị ngập sâu do chịu ảnh hưởng của bão Maysak hồi đầu tháng 7 (Ảnh: China News)

Hiện tượng này dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào mùa Thu - Đông trước khi suy yếu dần vào mùa Xuân - Hè năm 2027. Ông cho biết, do tốc độ phát triển nhanh và cường độ mạnh, cần phải theo dõi sát sao sự kiện này.

“Trong bối cảnh xảy ra El Nino mạnh đến siêu mạnh, trong tháng 8, tần suất xảy ra mưa lớn, nắng nóng và bão tại Trung Quốc sẽ cao hơn; khu vực phía Đông sẽ đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn hạn hán, với nguy cơ lũ lụt tương đối nặng nề tại các lưu vực sông Tùng Hoa - Liêu Hà, Hải Hà và Chu Giang; cả nước sẽ ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều hơn, trong khi khu vực Tây Bắc đối mặt với nguy cơ hạn hán kéo dài; sang mùa Thu, lượng mưa nhìn chung ​​sẽ cao hơn tại khu vực phía Đông và Tây Nam, còn nhiệt độ sẽ cao hơn đáng kể ở miền Bắc và Nam Trung Quốc”, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Giả Tiểu Long nói.

Theo dữ liệu quan trắc do CMA cung cấp, nhiệt độ trung bình ở nước này trong tháng 7 đạt 23,5°C, cao hơn 1,3°C so với mức trung bình hàng năm. Đây là mức nhiệt cao thứ hai từng được ghi nhận cùng kỳ.

Đợt nắng nóng trên diện rộng bắt đầu từ ngày 2/7 hiện vẫn đang tiếp diễn. Đã có 40 trạm khí tượng quốc gia tại Tân Cương, Cam Túc, Thiểm Tây, Quảng Đông và Tứ Xuyên ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày ngang bằng hoặc vượt qua các kỷ lục lịch sử.

Các trận mưa lớn cực đoan cũng diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc trong tháng 7, với lượng mưa trong ngày tại 15 trạm khí tượng quốc gia phá vỡ các kỷ lục lịch sử.

Cơ quan này lưu ý, trong tháng 8, hầu hết các khu vực tại Trung Quốc sẽ ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình, đồng thời sẽ có từ 2-3 cơn bão đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng đáng kể đến nước này. Các cơn bão này nhìn chung sẽ mạnh hơn mức bình thường, với nguy cơ xuất hiện những cơn bão rất mạnh di chuyển về phía Bắc và ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc Trung Quốc.

CMA khuyến nghị tiếp tục theo dõi diễn biến của El Nino và tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời áp dụng các biện pháp cụ thể cho từng khu vực trước các nguy cơ lũ lụt, bão, nắng nóng và hạn hán.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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