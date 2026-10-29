Một trẻ vị thành niên bị buộc tội khủng bố tại Australia

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết họ đã buộc tội một trẻ vị thành niên ở vùng Lãnh thổ Bắc Australia với 3 tội danh, thứ nhất là thu thập các tài liệu có khả năng tạo điều kiện cho các hành vi khủng bố, thứ hai là tội danh tàng trữ tài liệu cực đoan bạo lực và thứ ba là tội danh kiểm soát các loại vũ khí cùng vật liệu chế tạo chất nổ.

Hiện trường một vụ đâm dao ở Australia. Ảnh: Reuters.

Các cáo buộc nghiêm trọng này được đưa ra sau một cuộc đột kích ngày 28/10, khi cơ quan chức năng thu giữ một số tài liệu có khả năng hỗ trợ thực hiện hành vi khủng bố, cùng các thiết kế và hướng dẫn làm súng bằng máy in công nghệ 3D. Cáo buộc cũng cho biết thiếu niên này đã “truy cập, thảo luận và đăng tải các nội dung cực đoan bạo lực” lên mạng xã hội.

Cáo buộc này đưa ra trong bối cảnh tình trạng thanh niên Australia đang bị cực đoan hóa nhanh chưa từng có. Kể từ năm 2020, các cơ quan chống khủng bố của Australia đã điều tra 65 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó 35 cuộc điều tra phát hiện các em đã vi phạm pháp luật.

Bà Paula Hudson, Chỉ huy đơn vị chống khủng bố thuộc Cảnh sát Liên bang Australia cho biết, các nhóm chống khủng bố tại nước này đang ngày càng lo ngại về số lượng người trẻ tuổi rơi vào tầm ngắm của họ khi có nhiều bằng chứng cho thấy những đối tượng khủng bố và các phần tử cực đoan đang sử dụng môi trường trực tuyến để gieo rắc tư tưởng cực đoan cho những cá nhân dễ bị tổn thương và công nghệ đang khiến quá trình này diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Bà Hudson khẳng định "tốc độ và quy mô của quá trình cực đoan hóa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất” mà các cơ quan chống khủng bố phải đối mặt, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trong bối cảnh này, bà Hudson kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội để gia tăng sự bảo vệ và giúp cho thanh thiếu niên tránh xa những tư tưởng cực đoan và sự thao túng.