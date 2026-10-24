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Pháp điều tra vụ nổ súng gần Paris theo hướng khủng bố

Thứ Bảy, 06:06, 24/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, một vụ nổ súng tại thành phố Trappes, phía Tây Paris, đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ; Viện Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp thụ lý điều tra, đồng thời xem xét động cơ phân biệt chủng tộc.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng, một người đàn ông ngồi trên ô tô đã xả súng liên thanh vào người đi đường tại nhiều địa điểm thuộc hai thành phố Trappes và La Verrière, tỉnh Yvelines. Chỉ ít lâu sau đó, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 39 tuổi tại thành phố lân cận Coignières.

Vụ xả súng khiến một người chết tại chỗ và 5 người bị thương, trong đó có một bé gái 12 tuổi cùng 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

phap dieu tra vu no sung gan paris theo huong khung bo hinh anh 1
Vụ xả súng khiến 1 người chết tại chỗ và 5 người bị thương, trong đó có một bé gái 12 tuổi cùng 3 nạn nhân đang trong cơn nguy kịch - Ảnh: Reuters

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Viện Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp đã lập tức vào cuộc, điều tra về tội danh giết người và mưu sát liên quan đến khủng bố; đồng thời khoanh vùng nghi vấn nạn nhân bị tấn công do nguồn gốc xuất thân, sắc tộc hay tôn giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez gọi vụ việc là một tội ác khủng bố. Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ xúc động sâu sắc, gửi lời chia sẻ tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời cảm ơn lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc căng thẳng xã hội tại Pháp tiếp tục gia tăng khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và đòi cải thiện điều kiện giáo dục tiếp diễn sau những vụ bạo lực, phá hoại bên lề đợt huy động ngày 17/10. Trong bối cảnh đó, vụ nổ súng đã đặt thêm sức ép đối với chính quyền trong việc bảo đảm an ninh và củng cố đoàn kết xã hội.

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Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều địa phương tại Pháp công bố thêm các biện pháp bảo đảm an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24/10. Việc tăng cường lực lượng, siết chặt tụ tập và áp đặt giới nghiêm cục bộ nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực, đốt phá và cướp phá như cuối tuần trước.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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