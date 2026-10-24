Mỹ có thể tấn công Iran trong cuối tuần này?

Chiến dịch có thể diễn ra trước khi tổng tuyển cử diễn ra tại Israel đầu tuần tới.

Bình luận được Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack đưa ra tối qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến. Khi được hỏi: “Liệu cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể diễn ra cuối tuần này không?”, ông Barrack trả lời rằng “hoàn toàn có thể”.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, nhận định của Đại sứ Mỹ Tom Barrack là rất đáng chú ý, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm mọi cách phát động trở lại cuộc chiến chống Iran. Nhiều đánh giá khẳng định ông Netanyahu muốn chiến dịch tập kích Iran diễn ra ngay cuối tuần này, qua đó tránh được việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại Israel vào ngày 27/10. Cuộc thăm dò do Kênh 13 của Israel vừa tiến hành và công bố cho thấy khối bầu cử của Thủ tướng Netanyahu chỉ nhận được 50 ghế, trong khi các đảng đối thủ nhận được 53 ghế tại Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3/3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Về phía Iran, giới tướng lĩnh quân đội nước này khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao độ. Chiều qua, Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Jahanshahi, đã ra lệnh cho các đơn vị vũ trang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Ông Jahanshahi cảnh báo bất kỳ sự lơ đễnh hay mất cảnh giác nào trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay cũng sẽ khiến Iran phải trả những cái giá đắt đỏ.

Cùng ngày, hai quan chức an ninh Iran tiết lộ với truyền thông quốc tế rằng Tehran đã lên phương án tác chiến chi tiết nhắm vào các tuyến cáp liên lạc tại khu vực vùng Vịnh. Theo đó, Iran sẵn sàng công kích, phá hủy các tuyến cáp này nếu Mỹ và Israel khai chiến trở lại. Các quan chức Iran nêu rõ, nếu nước này bị tấn công, hành động đáp trả sẽ không còn bất kỳ giới hạn nào. Iran sẽ tấn công và hủy hoại không chỉ các căn cứ quân sự của Mỹ mà còn cả hệ thống cáp thông tin trong các vùng biển khu vực.

Về phản ứng của các quốc gia khu vực, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tối qua cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào chống Iran cũng sẽ khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực, căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục leo thang. Ông Fidan nhấn mạnh can thiệp quân sự vào Iran không phải là giải pháp và không bên nào ủng hộ hướng đi này.