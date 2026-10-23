Iran tiếp tục nhắc lại điều kiện mở eo Hormuz và khôi phục đàm phán với Mỹ

Khẳng định được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra. Ông Rezaei nhấn mạnh Iran không trở lại đàm phán thời gian qua, không có nghĩa là Tehran đã từ bỏ con đường ngoại giao. Ngược lại, Tehran luôn ưu tiên và đề cao giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại và hòa đàm cũng sẽ không được triển khai, nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện mà Iran đưa ra.

Ngày 24/9 vừa qua, Iran thông báo đã chuyển cho các nhà trung gian quốc tế bản đề xuất 7 điểm về mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hòa đàm. Trong số các điều kiện Tehran nêu ra, có yêu cầu chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ cấm vận và phong tỏa kinh tế, đồng thời giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định Mỹ đã đưa ra phản hồi với đề xuất, song nội dung phản hồi chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, eo Hormuz chưa thể được mở lại và hòa đàm cũng chưa thể diễn ra.

Eo biển Hormuz (Ảnh: AP)

Về phía quân đội Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) hôm qua cho biết, trong 100 ngày áp đặt phong tỏa hải quân với Iran (từ giữa tháng 7), lực lượng này đã ngăn Tehran xuất khẩu lượng dầu trị giá ít nhất 25 tỷ USD. CENTCOM khẳng định trong 100 ngày qua, Iran đã không thể mua hay bán được bất kỳ lô hàng nào bằng đường biển, trừ các chuyến hàng nhân đạo được Washington cấp phép.

Liên quan nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hai bên thảo luận nhiều vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có các diễn biến mới nhất tại khu vực, đặc biệt là các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng, củng cố an ninh cùng sự ổn định của khu vực.

Cùng với Pakistan, Qatar đang tích cực triển khai nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Theo một số nguồn tin, đầu tuần này, một phái đoàn quan chức Qatar đã đến Tehran để thảo luận các nội dung liên quan với giới chức Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể, chưa được công bố.