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Iran tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ

Thứ Bảy, 05:31, 27/06/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran.

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra chỉ ít phút sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích các trận địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái Iran tấn công tàu chở hàng M/V Ever Lonely mang cờ Singapore, tại khu vực eo biển Hormuz chiều 25/6.

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Dư luận khu vực lo ngại, nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ vào ngày mai (28/6). (Ảnh minh họa)

Trong tuyên bố vừa công bố, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. IRGC đồng thời cảnh báo sẽ giáng trả những đòn sấm sét, nếu lực lượng Mỹ tái diễn hành vi thù địch.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14/6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Dư luận khu vực lo ngại, nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ vào ngày mai (28/6), bị đình trệ.

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Iran bác tuyên bố chung Mỹ-GCC, khẳng định chủ quyền eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cáo buộc tuyên bố chung giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) mang tính "can thiệp, vô trách nhiệm và khiêu khích", đồng thời khẳng định việc quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện theo các điều khoản trong bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa ký với Mỹ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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