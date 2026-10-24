Mỹ dỡ thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada

Động thái dỡ bỏ thuế quan này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins của bang Maine kêu gọi Nhà Trắng giải quyết những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan đối với các doanh nghiệp và nông dân tại bang này. Bà Collins hiện đang đối mặt với cuộc đua tái cử được dự báo có nhiều cạnh tranh.

Các mức thuế cao đối với hàng hóa Canada đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt tại những bang biên giới phía Bắc, nơi hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nguồn cung từ Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Quyết định của Tổng thống Trump cũng được đưa ra vào thời điểm các ứng viên đảng Cộng hòa tại những bang chịu ảnh hưởng lớn từ thuế quan, trong đó có Maine và Michigan, đang phải tìm cách cân bằng giữa việc duy trì sự ủng hộ của cử tri trung thành với Tổng thống Trump và thu hút các cử tri độc lập trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Canada đang nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận thương mại với Washington, song khẳng định Mỹ hiện nắm giữ mọi lợi thế trong quá trình đàm phán.

Quan hệ thương mại Mỹ - Canada đã rơi vào bế tắc kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ hồi tháng 8, dẫn đến những biện pháp áp thuế và trả đũa từ cả hai phía. Căng thẳng kéo dài cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng của Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

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