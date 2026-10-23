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Ông Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ”

Thứ Sáu, 22:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ” tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 22/10. Người trao giải là Joe Mitchell, ứng viên đảng Cộng hòa đang tranh cử vào Hạ viện Mỹ tại khu vực bầu cử số 2 của bang.

Tại sự kiện ở thành phố Sioux City, ông Mitchell trực tiếp trao cho ông Trump một chứng nhận đóng khung màu vàng, có tiêu đề “Người đàn ông của thế kỷ” và dòng chữ “Tổng thống Donald J. Trump” bên dưới.

Đứng cạnh ông Trump trên sân khấu, ông Mitchell nói rằng Tổng thống Mỹ chưa được trao giải Nobel Hòa bình, điều mà ông cho là “đáng hổ thẹn”. Vì vậy, ông quyết định tạo ra một danh hiệu mới dành riêng cho nhà lãnh đạo Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ”. Ảnh: Reuters

Ông Mitchell ca ngợi ông Trump là người đã làm được nhiều điều cho nhân loại và nước Mỹ hơn bất kỳ tổng thống nào khác. Ông cũng cảm ơn Tổng thống vì đã đến Iowa, ủng hộ bang này và gọi ông Trump là “vị tổng thống vĩ đại nhất mà chúng ta từng có”.

Sau sự kiện, ông Mitchell đăng video trao giải lên Facebook và X, nói rằng đó là “vinh dự” khi được trao cho ông Trump danh hiệu do chính mình tạo ra. Trong bài phát biểu tại Sioux City, ông Mitchell dành nhiều lời ca ngợi cho Tổng thống Mỹ, đồng thời nhắc đến một số dự án mà ông Trump quan tâm.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề trên mạng xã hội. Tạp chí Newsweek cho biết đã liên hệ Văn phòng báo chí Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Mitchell để đề nghị bình luận vào ngày 23/10, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong bài phát biểu tại Sioux City, Tổng thống Mỹ cũng nói đang cân nhắc đổi tên eo biển Hormuz, nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, thành “Eo biển Trump”. Ông kể rằng mình đã đùa với Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai về việc đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Mỹ”, và ông Pichai đáp: “Thưa ngài, chuyện này phải dừng lại”.

Trước đó, ông Trump không giấu mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình, danh hiệu mà cựu Tổng thống Barack Obama nhận được trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2009. Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố đã chấm dứt 8 cuộc chiến trong nhiệm kỳ thứ hai, dù những nhận định này bị các chuyên gia độc lập đặt câu hỏi.

Tháng 10/2025, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana phát động chiến dịch vận động các nghị viện trên thế giới đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, sau khi Hamas thả các con tin Israel.

Tháng 1/2026, lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2025, đã trao giải thưởng của mình cho ông Trump. Tuy nhiên, Quỹ Nobel tuyên bố giải thưởng không thể được “chuyển giao hoặc phân phối lại” bởi người nhận.

Đầu tháng này, ông Trump bày tỏ tức giận sau khi nhà luật học Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay được trao giải Nobel Hòa bình năm 2026. Ông gọi người nhận giải là “một người bí ẩn” và cho rằng quyết định này là “vết nhơ không thể xóa bỏ” đối với Na Uy. Tuy nhiên, chính phủ Na Uy không tham gia lựa chọn người nhận giải.

Tháng 12/2025, ông Trump trở thành người đầu tiên nhận giải Hòa bình FIFA mới được thành lập. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp trao giải cho Tổng thống Mỹ trước thềm World Cup 2026. Giải thưởng gây tranh cãi và đầu tháng này, một ủy ban FIFA cho biết sẽ điều tra việc trao giải trong khuôn khổ rà soát các quyết định dưới thời ông Infantino.

Giang Bùi/VOV.VN
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