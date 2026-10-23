Tổng thống Mỹ Donald Trump kể rằng khi gọi điện cho ông Pichai để đưa ra đề xuất, lãnh đạo Google đã khẩn khoản đề nghị không thực hiện việc đổi tên.

“Tôi gọi cho Google Maps, họ đã thực sự rất tuyệt với cái hồ… Họ vẫn còn bối rối sau chuyện Vịnh. Tôi nói: ‘Sundar, tôi đang nghĩ đến Đại Tây Dương’”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương thành “Đại dương Trump”. Ảnh: Reuters

Theo lời kể của Tổng thống Mỹ, ông Pichai đáp: “Không, không, không. Xin ông đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó. Lần này tôi sẽ không làm. Đại dương khác với những nơi khác, thưa ngài. Chúng bao phủ nhiều quốc gia. Xin ông đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó”.

Trước đó, ông Trump đã đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” và hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”, dù cả hai tên gọi mới đều gây tranh cãi.

Phát biểu tại một cuộc vận động ở bang South Carolina hôm 21/10, ông Trump cho biết có lẽ ông sẽ từ bỏ ý định đổi tên Đại Tây Dương sau cuộc trao đổi với ông Pichai. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đổi tên Thái Bình Dương thành “Đại dương Mỹ”.

Ông Trump từ lâu theo đuổi việc đổi tên các vùng biển và địa danh. Khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, ông ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”, động thái bị Mexico phản đối. Đến tháng 8, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Canada đổ vỡ, ông tiếp tục đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”.

Tháng 9, ông Trump từng đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America”, với lý do tên gọi mới sẽ khiến bang trở nên “uy tín và đẹp hơn”. Tuy nhiên, thống đốc bang này lập tức bác bỏ ý tưởng.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran vào tháng 2, ông Trump cũng nhiều lần đề cập đến việc đổi tên eo biển Hormuz theo tên mình. Tháng trước, ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta có nên đổi tên Eo biển Hormuz thành EO BIỂN TRUMP không??? Giống như nước Mỹ, nó sẽ ‘nóng’ hơn bao giờ hết!”

Ông Trump cũng nhiều lần tìm cách đổi tên Trung tâm Kennedy ở Washington để bổ sung tên mình. Công trình được xây dựng như một “đài tưởng niệm sống” dành cho cố Tổng thống John F. Kennedy, nhưng đã rơi vào tình trạng bất định kể từ khi ông Trump sa thải các thành viên hội đồng quản trị vào tháng 2 năm ngoái và thay thế bằng những người sau đó bầu ông làm chủ tịch.

Sau khi hội đồng bỏ phiếu đổi tên trung tâm thành “Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy”, gọi tắt là “Trung tâm Trump-Kennedy”, ông Trump đã cho lắp các chữ kim loại ghi tên mình trên mặt tiền tòa nhà.

Tuy nhiên, hồi tháng 5, một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết việc đổi tên phải được Quốc hội thông qua, đồng thời yêu cầu tháo tên ông Trump trong vòng 14 ngày kể từ ngày ra phán quyết. Kể từ đó, khu vực này được che phủ bằng giàn giáo.

Google hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.