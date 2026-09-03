Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

Mỹ tấn công dữ dội vào Iran, Tehran trả đũa mãnh liệt: Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực ác liệt, khiến xung đột leo thang nghiêm trọng sau một thời gian tạm yên ắng. Tehran không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nhượng bộ nào.

Iran nã tên lửa. Ảnh: IRGC.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Iran hôm 1/9/2026, châm ngòi cho hành động đáp trả từ phía Iran và đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua của cuộc xung đột vốn đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại Mỹ.

Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại 4 nước Trung Đông: Iran đã phát động các cuộc tập kích tên lửa và UAV liên tiếp, tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ tại 4 quốc gia Trung Đông.

Chiến dịch nhằm trả đũa đợt không kích tối 1/9 của quân đội Mỹ vào Iran khiến hàng chục người chết và bị thương.

Iran xác nhận 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ: Giới chức Iran trưa 2/9 xác nhận hơn 70 người thương vong, chủ yếu là dân thường, trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào nước này.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết thương vong nặng nề nhất ghi nhận tại khu vực tỉnh Khuzestan, phía Nam Iran, với 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Các nguồn tin khẳng định tên lửa của Mỹ đã đánh trúng 3 địa điểm có dân cư sinh sống ở Khuzestan và gây ra số thương vong trên.

Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt: Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ảnh: Alamy.

Ông Putin cũng cho biết Nga và Iran sẽ tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế, thương mại bất chấp bối cảnh quân sự và chính trị hiện nay, trong đó cả hai nước đều đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran khiến Mỹ phải thay đổi thế trận phòng thủ: Iran được cho là đã nâng cấp tên lửa Kheibar Shekan, tăng khả năng cơ động và xuyên thủng phòng không, buộc Mỹ phải điều chỉnh thế trận phòng thủ.

Iran được cho là đã triển khai một thế hệ tên lửa đạn đạo mới với khả năng cơ động cao, được thiết kế nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và nâng cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Một số chuyên gia quân sự nhận định sự xuất hiện của loại vũ khí này có thể khiến mạng lưới căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư bị đe dọa.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran: Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, Tổng thư ký LHQ gặp và trao đổi với lãnh đạo Iran.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức: Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố, cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Nga trở lại G20: Phương Tây có thể sẵn sàng đối thoại với Moscow: Sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại cuộc họp G20 ở Mỹ mang ý nghĩa lớn hơn một sự kiện ngoại giao thông thường. Bước đi này có thể khởi động cho các tiến triển nào đó ở tương lai gần.

Diễn đàn G20 vừa diễn ra có thể là một bước ngoặt trong quan hệ Nga - phương Tây. Sau hơn 4 năm bị phương Tây cô lập vì cuộc chiến tại Ukraine, Nga đã có mặt trực tiếp tại bàn thảo luận của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã có mặt tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại thành phố Asheville, bang Bắc Carolina ngày 31/8.

Mỹ tuyên bố chưa nới lỏng kinh tế với Nga khi xung đột Ukraine chưa kết thúc: Mỹ ngày 31/8 khẳng định sẽ không có các thỏa thuận kinh tế hay nới lỏng sức ép đối với Nga chừng nào xung đột tại Ukraine chưa kết thúc. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ và người đồng cấp Nga bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 31/8 đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại Asheville, bang North Carolina, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20.

Ông Bessent cho biết rằng sẽ không có nới lỏng kinh tế đối với Nga cũng như các thỏa thuận về những lĩnh vực khác cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Mỹ cảnh báo mối quan hệ giữa Houthi và Al-Shabaab có “tác động toàn cầu”: Lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng phạm vi địa lý, giành được chỗ đứng có thể làm bất ổn thêm một trong những điểm nghẽn kinh tế quan trọng nhất thế giới, có khả năng tác động toàn cầu.

Tư lệnh quân sự cấp cao của Mỹ tại châu Phi mới đây đưa ra cảnh báo, lực lượng đang tăng cường quan hệ với tổ chức Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, giúp nhóm phiến quân này tiếp cận được nhiều vũ khí và huấn luyện hiện đại hơn, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Houthi trên khắp Vịnh Aden.

SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek, quyết sách hợp tác mới: Ngày 1/9, tại Bishkek, Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh SCO kết thúc, thông qua Tuyên bố Bishkek nhân 25 năm thành lập tổ chức cùng nhiều văn kiện, quyết sách mới về hợp tác và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến Trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh thông tin và Trung tâm chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm chống ma túy SCO.

Lũ quét Nepal: Hơn 1.000 người chết, rác thải vượt ngưỡng 2,2 triệu tấn: Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết công tác ứng phó hậu quả lũ quét tại Nepal đang bước sang giai đoạn mới khi số người chết và mất tích gia tăng, đồng thời các đánh giá sơ bộ ước tính lượng rác thải lên tới hơn 2,2 triệu tấn.

Bùn đất tại hiện trường lũ quét ở Nepal. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc cho biết gần 3.500 người đang sống tại 27 điểm sơ tán do hậu quả lũ quét Nepal, trong khi các vấn đề về tiếp cận và rủi ro y tế cộng đồng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ.

Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal: Hôm 2/9, một đội cứu trợ thiên tai của Hàn Quốc đã đến Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm đối với 9 nạn nhân người Hàn Quốc và các nạn nhân khác bị mất tích trong trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Nepal ngày 26/08 vừa qua.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào sáng sớm nay, Đội Cứu trợ Thảm họa của nước này (KDRT) bao gồm 44 thành viên - là những nhân viên từ các Bộ, ngành, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và lực lượng cứu hỏa, đã đến Thủ đô Kathmandu của Nepal trên máy bay vận tải tiếp nhiên liệu đa năng KC-330 Cygnus của Lực lượng Không quân.