Mỹ kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, Trung Quốc có vai trò đặc biệt khi đang nhập khẩu tới 90% năng lượng của Iran, ông kêu gọi Bắc Kinh “tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quốc tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải, song không nêu cụ thể các biện pháp mà Trung Quốc cần thực hiện.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc và Nga không cản trở các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc, trong đó có các nghị quyết nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo ông Bessent, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình Iran và sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14-15/5 sắp tới tại Bắc Kinh. Dù vậy, ông nhấn mạnh hai bên vẫn nỗ lực duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương, đặc biệt sau thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 năm ngoái.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu Epaminondas tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz thông qua các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran, đồng thời triển khai chiến dịch hải quân nhằm hỗ trợ tàu thương mại lưu thông an toàn qua tuyến đường này.

Liên quan tới giá năng lượng, ông Bessent cho rằng, mức tăng hiện nay chỉ mang tính “tạm thời” và sẽ sớm hạ nhiệt trong vài tuần hoặc vài tháng tới, khi nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được bảo đảm.