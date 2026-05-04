Mỹ kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 23:22, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/5 kêu gọi Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, Trung Quốc có vai trò đặc biệt khi đang nhập khẩu tới 90% năng lượng của Iran, ông kêu gọi Bắc Kinh “tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quốc tế” nhằm bảo đảm tự do hàng hải, song không nêu cụ thể các biện pháp mà Trung Quốc cần thực hiện.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc và Nga không cản trở các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc, trong đó có các nghị quyết nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo ông Bessent, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình Iran và sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 14-15/5 sắp tới tại Bắc Kinh. Dù vậy, ông nhấn mạnh hai bên vẫn nỗ lực duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương, đặc biệt sau thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 năm ngoái.    

my keu goi trung quoc gay suc ep voi iran mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu Epaminondas tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz thông qua các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran, đồng thời triển khai chiến dịch hải quân nhằm hỗ trợ tàu thương mại lưu thông an toàn qua tuyến đường này.

Liên quan tới giá năng lượng, ông Bessent cho rằng, mức tăng hiện nay chỉ mang tính “tạm thời” và sẽ sớm hạ nhiệt trong vài tuần hoặc vài tháng tới, khi nguồn cung dầu mỏ toàn cầu được bảo đảm.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Trung Quốc nỗ lực ngoại giao Iran eo biển Hormuz vận tải quốc tế
Tin liên quan

Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch "Tự do hàng hải" tại Eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến dịch “Tự do hàng hải” từ ngày 4/5 (theo giờ địa phương) nhằm khôi phục việc lưu thông an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. 

Mỹ sẽ triển khai lực lượng như thế nào trong chiến dịch ở eo biển Hormuz?
VOV.VN - Kế hoạch của Mỹ tại eo biển Hormuz huy động tàu khu trục, hơn 100 máy bay, UAV và 15.000 binh sĩ, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và trấn an tàu thương mại.

Iran cảnh báo tấn công lực lượng quân sự nước ngoài tiến vào eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các lực lượng quân sự nước ngoài tìm cách tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

