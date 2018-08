Mỹ không kích nhầm làm 15 sĩ quan cảnh sát Afghanistan thiệt mạng

Truyền thông Afghanistan ngày 7/8 dẫn nguồn tin chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 15 sĩ quan cảnh sát Afghanistan thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ nhằm vào các trạm kiểm soát tại tỉnh Logar thuộc miền Trung nước này. Lính Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện tại Afghanistan. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Hãng thông tấn Pajhwok của Afghanistan dẫn lời một thành viên hội đồng tỉnh Logar Abdul Wali Wakeel cho biết, những cảnh sát thiệt mạng trong vụ không kích sau khi các tay súng Taliban tiến hành các cuộc tấn công phối hợp tại quận Azra, sát hại 35 thường dân và nhân viên an ninh.

Afghanistan hiện đang đối mặt với những bất ổn về chính trị, xã hội và an ninh do các hoạt động của lực lượng Taliban và các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan trong các hoạt động nhằm tiêu diệt chủng nghĩa khủng bố tại đất nước này.

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc./.