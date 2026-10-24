Mỹ lần đầu nhập khẩu dầu diesel Nga sau hơn 4 năm

Tàu Agioi Fanendes, treo cờ Malta, đã tiếp nhận khoảng 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga hôm 22/10 và đang hướng tới New York. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu dự kiến cập cảng vào đầu tháng 11, sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Đây là chuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới thị trường Mỹ theo thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump công bố ngày 9/10. Trước đó, Washington đã cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ năm 2022, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump trong 1 lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: TASS.

Để triển khai thỏa thuận mới, chính quyền Tổng thống Trump đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel Nga. Đổi lại, Moscow cũng dỡ bỏ những hạn chế xuất khẩu nhiên liệu mà nước này từng áp dụng nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước.

Theo kế hoạch được Tổng thống Trump công bố, Nga sẽ cung cấp trước mắt khoảng 300.000 tấn diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn tiếp theo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/10 xác nhận chuyến tàu đầu tiên theo thỏa thuận đã khởi hành và các chuyến hàng tiếp theo sẽ được triển khai thường xuyên.

Động thái nối lại nhập khẩu diesel Nga diễn ra khi giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do những gián đoạn nguồn cung từ cuộc chiến với Iran. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi, lên mức 6,32 USD mỗi gallon kể từ đầu năm. Giá diesel tăng đang gây sức ép lớn đối với hoạt động vận tải, nông nghiệp và chi phí hàng hóa tiêu dùng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động trước mắt của chuyến hàng sẽ tương đối hạn chế. Lượng diesel gần 300.000 thùng chỉ tương đương khoảng 8% nhu cầu tiêu thụ trong một ngày của Mỹ, hiện ở mức khoảng 3,8 triệu thùng.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm thêm nguồn cung năng lượng để giảm sức ép giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo cho phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, gọi tắt là SPR, nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu dự trữ được cung cấp sẽ giúp bù đắp những gián đoạn tạm thời trong hoạt động tiếp nhận dầu thô, qua đó duy trì sản xuất xăng dầu và nhiên liệu vận tải. Đáng chú ý, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982. Chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng nguồn dự trữ này nhằm ứng phó những gián đoạn cung ứng năng lượng do cuộc chiến với Iran.