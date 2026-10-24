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Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến nối lại đàm phán hòa bình vào đầu tháng 11

Thứ Bảy, 05:30, 24/10/2026
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VOV.VN - Mỹ, Nga và Ukraine đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên ở cấp chuyên viên tại Abu Dhabi hoặc Thụy Sĩ trong nửa đầu tháng 11 tới. Đây được xem là bước tiến mới trong những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch nối lại đàm phán đã được các bên nhất trí về nguyên tắc, sau những cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa Washington, Moscow và Kiev.

Trước đó, hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phía Nga cũng xác nhận sẵn sàng tham gia vòng đàm phán mới, dự kiến tập trung vào những vấn đề an ninh liên quan đến cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

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Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đi kèm những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, cùng nguồn tài chính duy trì năng lực quân đội trong ít nhất 10 năm. Kiev sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn toàn diện hoặc những thỏa thuận hạn chế hơn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động trên biển.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng vòng đàm phán cấp chuyên viên sẽ mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo ba nước. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, cần được giải quyết ở cấp cao nhất.

Quang Trung/VOV-Washington
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