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Mỹ thảo luận với Anh về mở rộng khai thác dầu khí tại Biển Bắc

Thứ Bảy, 05:44, 24/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Anh Andy Burnham về việc mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Bắc, đồng thời trao đổi về tình hình xung đột tại Iran và Ukraine.

 

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước chuyến đi vận động tranh cử tại bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Anh đang mở cửa trở lại hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Bắc. Ông nhấn mạnh đã thúc giục London thực hiện điều này trong hai năm qua và đánh giá cao những bước đi của Thủ tướng Burnham.

Trước đó, ngày 21/10, Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định của Anh phê duyệt dự án khai thác khí đốt Jackdaw tại Biển Bắc, sau nhiều năm tranh chấp pháp lý và chính trị. Tuy nhiên, Chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với dự án khai thác dầu Rosebank có quy mô lớn hơn.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc phê duyệt dự án Jackdaw sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Anh. Hai bên cũng hoan nghênh việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Mỹ và Anh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Burnham cũng nêu vấn đề thăm dò dầu khí ngoài khơi quần đảo Falkland, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh đang có tranh chấp chủ quyền với Argentina. Phía Anh cho rằng các biện pháp của Argentina nhằm ngăn cản hoạt động khoan dầu có thể gây tác động kinh tế đối với cả Anh và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quyền của người dân trên quần đảo trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Thủ tướng Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm Kyiv tiếp tục được tiếp cận đầy đủ mạng lưới vệ tinh Starlink nhằm phục vụ hoạt động phòng vệ trước Nga. Ông cũng hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa phía Nga trở lại bàn đàm phán. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Về tình hình Trung Đông, hai bên cũng đề cập cuộc chiến tại Iran và những diễn biến an ninh trong khu vực. Thủ tướng Burnham tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

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Ông Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ” tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 22/10. Người trao giải là Joe Mitchell, ứng viên đảng Cộng hòa đang tranh cử vào Hạ viện Mỹ tại khu vực bầu cử số 2 của bang.

Quang Trung/VOV-Washington
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