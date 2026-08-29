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Mỹ nêu tên các cơ quan bị tin tặc liên quan Trung Quốc tấn công

Thứ Bảy, 05:43, 29/08/2026
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VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa điều chỉnh lại những tuyên bố về việc một số cơ quan chính phủ bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo thông tin cập nhật, các cơ quan này chỉ nằm trong danh sách mục tiêu bị nhắm đến, chứ không phải tất cả đều bị xâm nhập.

Trong một thông cáo báo chí đã được chỉnh sửa, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Thượng viện, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA và nhiều tổ chức khác nằm “trong số các mục tiêu của nhóm tin tặc QTFY”. Mỹ cáo buộc đây là một nhóm tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn.

Thông cáo trước đó từng mô tả các cơ quan này là nạn nhân trực tiếp của tin tặc. Tuy nhiên, phần ghi chú ở cuối bản cập nhật nêu rõ: “Thông cáo đã được điều chỉnh để phản ánh chính xác các cáo buộc trong bản tuyên thệ phục vụ cho việc thu giữ tên miền”.

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Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp giải thích rằng thông cáo ngày 26/8 đã vô tình mô tả tất cả các cơ quan là nạn nhân, trong khi bản tuyên thệ của chính phủ khẳng định rằng tất cả đều bị nhắm mục tiêu, nhưng chỉ một số cơ quan thực sự bị xâm nhập.

Sự điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng, vì nó thu hẹp phạm vi các vụ xâm nhập đã được xác nhận trong chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm mà Mỹ cáo buộc có liên quan tới Trung Quốc và nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và nhiều mục tiêu nhạy cảm khác.

Theo bản tuyên thệ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ít nhất từ năm 2018, tin tặc đã nhắm vào các mạng lưới liên bang của Mỹ, bao gồm hệ thống của NASA, Fed, Bộ Năng lượng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Thượng viện Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Oa-sinh-tơn (Washington) chưa lên tiếng trước động thái trên của Mỹ. Trước đó, người phát ngôn của Đại sứ quán cho rằng Mỹ đang lợi dụng vấn đề an ninh mạng để “bôi nhọ Trung Quốc”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh phản đối việc Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh mạng và áp đặt các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

 

Mỹ Hà/VOV1
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